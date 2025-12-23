I Kansas City Chiefs annunciano il trasferimento da Kansas City, Missouri a Kansas City, Kansas

HQ

La potenza NFL Kansas City Chiefs ha annunciato che lasceranno il loro attuale stadio a Kansas City, Missouri, e si trasferiranno in un altro stadio in... Kansas City, Kansas.

Kansas City è un caso insolito di città-contea consolidata, con metà della città situata nello stato del Missouri e l'altra metà nello stato del Kansas. La città è la confluenza di due fiumi, chiamati Kansas e Missouri.

I Kansas City Chiefs, una presenza fissa della città, giocano dal 1963 all'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri. Ma dalla stagione 2031, si trasferiranno in un nuovo stadio, situato a soli 20 minuti a ovest, ma all'interno di Kansas City, Kansas. Sarà uno "stadio di livello mondiale che porterà benefici a tutta la regione e eleverà ulteriormente Kansas City agli occhi del paese e del mondo", nelle parole del presidente dei Chiefs, Clark Hunt.

