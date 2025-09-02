HQ

Mi sento subito oscenamente vecchio quando mi rendo conto che il film originale su cui si basa questo remake ha appena compiuto 28 anni. Ero già vecchio quando uscì il film originale, con le interpolazioni più attraenti di Hollywood che correvano in giro cercando di evitare la morte con l'amo da pesca, e anche se tutto ciò che era vecchio è in fase di rifacimento al momento, questo pasticcio era uno dei film che pensavo sarebbe stato modernizzato per ultimo.

Ci saranno molti volti femminili urlanti e piangenti.

I Know What You Did Last Summer è fondamentalmente solo un mix irrimediabilmente privo di fantasia di Scream, ma senza l'umorismo nero o la finezza del primo film, e un pizzico di una pessima copia di Halloween. I giovani sono braccati da un killer mascherato mentre noi, il pubblico, ci sediamo e ci grattiamo la testa chiedendoci chi potrebbe nascondersi dietro la maschera, o sotto il panciotto in questo caso. La nuova versione è prodotta da Sony, diretta dalla donna dietro la sceneggiatura di Thor: Love and Thunder, e i pochissimi meriti che esistevano nell'originale sono spariti. Nella versione del 1997, la premessa è che un gruppo di marmocchi viziati investe accidentalmente un senzatetto che muore per le sue ferite, che poi coprono, mentono e cercano di fingere che non siano mai accaduti. L'assassino conosce il loro terribile segreto e, in una sorta di frenetica vendetta, intende smembrare tutti e cinque i ragazzi delle superiori.

Freddie Prinze Jr. fa il suo ritorno, e nelle sue poche scene ricorda più Tommy in The Room che altro. Non lasciare il tuo lavoro quotidiano, Jr.

Nella nuova versione, l'incapace Jennifer Kaytin Robinson non riesce nemmeno a copiare la sinossi di base e, nel tentativo di costruire una sorta di premessa originale idiosincratica, fraintende il semplice movente dell'assassino e la tormentata segretezza degli adolescenti. Questo perché non capita più di investire un vagabondo e poi coprirlo, ma perché l'inizio di questa nuova versione senza speranza coinvolge un camioncino spericolato che guida a 100 km/h troppo veloce in un vecchio camion a pianale su una strada costiera buia come la pece e, per sua stessa disattenzione, finisce per uccidersi. Questo accade dopo che tutti e cinque i giovani hanno cercato di salvarlo, usando un paio di metodi diversi. In questo modo, l'impostazione per gli eventi che seguono sembra quasi assurda, perché in questo caso, "I Know What You Did Last Summer " è fondamentalmente solo un giovane viziato che cerca di salvare un ubriacone pazzo di velocità che si è suicidato.

Il resto di questo film è assolutamente ripugnante. I giovani offrono lo stesso tipo di nitidezza nella loro recitazione come se fossi stato messo nel ruolo, e il numero di scene prive di immaginazione, stanche e stupide con giovani donne ruggenti e piangenti che corrono per salvarsi la vita, ma lo fanno a 4 km/h e inciampano su ogni bordo del tappeto raggiunge nuove vette qui. Se vuoi vedere un terribile remake di un film slasher già senza senso di cui nessuno si è mai preoccupato, questo è sicuramente il film che fa per te.