I Lakers senza Doncic, LeBron e Reaves non sono alla pari con Shai Gilgeous-Alexander e i Thunder

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Lo slancio dei Los Angeles Lakers si è completamente interrotto quando hanno dovuto affrontare Oklahoma City Thunder e Shai Gilgeous-Alexander. Cinque giorni dopo essere stati battuti 139-96, i Thunder hanno travolto nuovamente i Lakers martedì 123-87, in una partita senza Luka Doncic, Austin Reaves e LeBron James, in cui SGH ha segnato 25 punti in 28 minuti.

Tra un duello e l'altro con i Thunder, i Lakers persero anche contro i Dallas Mavericks, subendo la perdita di Luka Doncic, attualmente in Spagna per ricevere cure al bicipite femorale, sperando di tornare in tempo per i play-off.

Per fortuna, con un record di 50-29 e solo tre partite rimaste, i Lakers hanno assicurato un posto nei play-off. Tutto ciò che resta ai Lakers è optare per un miglior seed per i play-off: possono finire terzi o quinti nella Western Conference e competono con Denver Nuggets e Houston Rockets. I Thunder guidano la Western Conference ma i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama possono ancora optare per il primo posto nella West.