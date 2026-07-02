I lavoratori in Germania non possono più chiamare per malattia telefonicamente
La controversa riforma elimina anche l'opzione di chiamare per malattia al telefono, scatenando un acceso dibattito sull'impatto che sul sistema sanitario.
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La Germania sta ora inasprindo le regole riguardo ai congedi per malattia. Come parte di un pacchetto di riforme più ampio, il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato che i dipendenti non potranno più chiamare per segnalare la malattia. Invece, dovranno fornire un certificato medico a partire dal primo giorno di malattia.
Merz giustifica il cambiamento affermando che i tassi di congedo per malattia nel paese hanno raggiunto livelli che stanno influenzando negativamente la produttività e la competitività del paese.
Non sorprende che la decisione sia stata oggetto di notevoli critiche. Tra le altre cose, i medici avvertono che l'obbligo di certificati medici in presenza porterà a un aumento del carico per il sistema sanitario e a un maggior numero di pazienti nelle sale d'attesa. Si sostiene inoltre che le persone con malattie contagiose possano sentirsi costrette a lasciare la propria casa per ottenere un certificato. La riforma ha anche acceso un acceso dibattito sui social media.