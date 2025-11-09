La leadership della BBC si dimette in seguito alle critiche sulla gestione del documentario su Trump

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il direttore generale della BBC Tim Davie e l'amministratore delegato di BBC News Deborah Turness si sono dimessi dopo un'ondata di critiche che accusano l'emittente di pregiudizi politici, incluso il modo in cui ha montato un discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un documentario di Panorama.

L'ultima disputa segue i rapporti del Daily Telegraph che citano un documento di standard interni scritto da un ex consulente della BBC. Il rapporto elencava diversi errori editoriali, tra cui la decisione di unire due sezioni separate del discorso di Trump del 6 gennaio 2021, facendo sembrare che avesse incoraggiato direttamente i disordini del Campidoglio.

Polemiche sulla modifica del discorso di Trump

Nel documentario, Trump è stato mostrato mentre diceva ai sostenitori che avrebbero "camminato fino al Campidoglio" e avrebbero dovuto "combattere come l'inferno", dichiarazioni tratte da diversi momenti del discorso. Dopo questo, la Casa Bianca ha reagito con forza, con l'addetta stampa di Trump Karoline Leavitt che ha definito la BBC "fake news" e una "macchina di propaganda".

Nel frattempo, Davie ha dichiarato in una dichiarazione che le dimissioni sono state "interamente una mia decisione", aggiungendo di aver preso in considerazione le pressioni personali e professionali del lavoro e di voler dare al suo successore il tempo di plasmare i prossimi piani della Carta della BBC. Naturalmente, per maggiori informazioni, puoi dare un'occhiata al post qui sotto.