I leader della NATO sveleranno accordi di armi per decine di miliardi di dollari durante il forum di oggi

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Il mondo sta iniziando costantemente a armarsi nuovamente, con la spesa per la difesa in aumento, in parte attribuita a mosse e richieste aggressive lanciate da molti dei paesi più grandi e potenti del mondo, inclusi gli Stati Uniti d'America.

Recentemente, il presidente USA Donald Trump ha spinto Europa e le nazioni della NATO a spendere di più per la difesa e a migliorare i loro investimenti in armamenti e tecnologie moderne, cosa che ora viene presa in considerazione dai vari leader della NATO.

Oggi, 7 luglio, molti dei leader della NATO sono presenti ad Ankara, in Turchia, per un forum incentrato sulla spesa per la difesa, con accordi per decine di miliardi di dollari previsti per l'annuncio.

Sebbene molti degli accordi saranno svelati nelle prossime ore, secondo Reuters, la NATO dovrebbe annunciare piani per sostituire la sua ormai datata flotta di velivoli AWACS da sorveglianza costruiti negli Stati Uniti con un'alternativa svedese di Saab chiamata GlobalEye. Allo stesso modo, i Paesi Bassi dovrebbero rivelare un accordo del valore di 3 miliardi di euro che include una partnership con il Belgio per la difesa aerea e simile con la Gran Bretagna per le navi da guerra.

Tutto ciò arriva dopo che il Regno Unito ha recentemente annunciato un grande investimento di 15 miliardi di sterline nella spesa per la difesa. Il forum della NATO vedrà anche Trump partecipare a un vertice, dove non ci sono aspettative di uno scontro tra Stati Uniti e Spagna dopo quest'ultima che riguardo alla spesa per la difesa non è più una priorità.