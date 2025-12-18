I leader dell'UE hanno sostenuto il piano per utilizzare beni russi congelati per finanziare l'Ucraina: circa 210 miliardi di euro

HQ

Giovedì, i leader dell'UE hanno concordato di lavorare per utilizzare i beni russi congelati per finanziare l'Ucraina nel 2026 e nel 2027, segnalando un possibile cambiamento nel modo in cui il blocco sostiene Kiev, ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk dopo i colloqui a Bruxelles.

Tusk ha affermato che c'è un ampio consenso sul fatto che l'utilizzo di beni russi congelati dopo l'invasione di Mosca del 2022 sarebbe giustificato e vantaggioso per l'Europa, anche se alcuni paesi restano cauti e cercano forti tutele legali e finanziarie.

Circa 210 miliardi di euro in asset russi sono congelati nell'UE, con la maggior parte detenuta presso la camera di compensazione belga Euroclear. Il Belgio e altri stati temono possibili ritorsioni legali o finanziarie da parte della Russia, rendendo le garanzie un punto centrale delle discussioni.

Invece di affidarsi a nuovi mutui congiunti dell'UE, i leader ora si orientano verso un modello di "prestito per riparazioni" garantito da asset russi, con ulteriori negoziati tecnici previsti nei prossimi mesi.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk:

"Stiamo certamente cercando una svolta e questa svolta significa che tutti concordano che vale la pena provare e che l'uso di risorse russe per l'Ucraina sarebbe giustificato e positivo per l'Europa, ma alcuni paesi combatteranno fino alla fine per massimizzare le garanzie per sé stessi."

"Questa dichiarazione che tutti vogliamo usare i beni russi per l'Ucraina è stata fatta e non credo che nessuno ci tirerà indietro."

"Abbiamo molte discussioni sempre più tecniche davanti a noi, perché i paesi che saranno più a rischio di ritorsioni finanziarie russe in futuro, principalmente il Belgio, ma non solo, cercano garanzie."

"L'uso del cosiddetto headroom nel bilancio UE non suscita entusiasmo nei principali paesi dell'UE, quindi non vedo speranza per piani di utilizzo di fondi europei a scopo. Piuttosto guarderemo al prestito di riparazione basato sui beni russi e piuttosto cercheremo di fornire garanzie ai paesi più a rischio, come il Belgio, affinché ritengano che queste garanzie siano serie."