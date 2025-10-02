I leader dell'UE si uniscono a sostegno del piano del "muro dei droni"

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che i leader dell'Unione Europea riuniti a Copenaghen hanno approvato la proposta di creare il cosiddetto "muro dei droni" volto a contrastare le incursioni degli aerei senza pilota della Russia. La mossa arriva dopo che una serie di violazioni dello spazio aereo ha scosso un elenco di paesi in Europa, sollevando nuovi dubbi sulla prontezza difensiva dell'Europa. Mentre Bruxelles deve ancora presentare un progetto dettagliato, il concetto collegherebbe sensori e armi anti-drone in tutto il continente, con priorità sulla sua frontiera orientale. Il vertice ha anche discusso l'uso dei beni russi congelati per finanziare un importante prestito per Kiev, un piano accolto con favore da alcune capitali ma osteggiato da altre. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!