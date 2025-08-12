I leader dell'UE sono fermamente convinti che l'Ucraina stessa debba decidere del suo futuro

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno in Alaska venerdì, quindi i leader dell'UE e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy vogliono parlare con Trump prima che ciò accada. Secondo Reuters, l'Europa e l'Ucraina temono che i termini di pace siano concordati senza l'Europa e l'Ucraina.

È stata rilasciata una dichiarazione, che includeva i leader di tutti i paesi dell'UE (tranne l'Ungheria).

"Negoziati significativi possono svolgersi solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità. Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba proteggere gli interessi vitali dell'Ucraina e dell'Europa in materia di sicurezza".

Ultimamente Trump ha inasprito la sua posizione nei confronti della Russia. Ha accettato di inviare più armi statunitensi all'Ucraina e ha anche minacciato tariffe commerciali sugli acquirenti di petrolio russo.

Trump sta incontrando Putin sul suolo americano, e questo crea il timore che Trump possa mettere gli interessi degli Stati Uniti al di sopra degli interessi europei o ucraini.