I leader dell'UE sostengono Zelensky al vertice di Bruxelles

I leader europei si riuniscono oggi a Bruxelles per riaffermare il loro sostegno a Volodymyr Zelensky dopo una settimana turbolenta segnata da segnali diplomatici mutevoli tra Washington e Mosca. Il vertice dovrebbe concentrarsi su una proposta di utilizzare i beni russi congelati per finanziare un ingente prestito per Kiev, mentre i leader concorderanno anche un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'energia e il commercio russi. Dietro le quinte, continuano le discussioni su quanto controllo l'Ucraina dovrebbe avere sui fondi e su come bilanciare gli interessi europei e statunitensi negli aiuti militari. La mossa sottolinea l'intenzione dell'Europa di mantenere un fronte unito mentre cresce l'incertezza sulla politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!