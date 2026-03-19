I leader dell'UE spingeranno Orban a rilasciare il prestito bloccato di 90 miliardi di euro all'Ucraina questo giovedì

HQ

Orban ha l'abitudine di rendersi la persona più difficile nella stanza. A un vertice a Bruxelles giovedì, vedremo cosa succederà.

Si prevede che i leader europei affronteranno il Primo Ministro ungherese riguardo al blocco del prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, concordato da tutti i 27 leader dell'UE a dicembre e congelato da Orban il mese scorso. Si prevede che Kiev rimanga a corto di fondi nel giro di poche settimane. La pressione su Orban per farsi indietreggiare è significativa e in crescita.

La sua motivazione dichiarata è un oleodotto. Il gasdotto Druzhba trasportò petrolio russo attraverso l'Ucraina fino all'Ungheria e alla Slovacchia fino a quando non fu danneggiato da un attacco russo a gennaio. L'Ucraina afferma che le riparazioni richiederanno tempo. Orban afferma che il gasdotto è pronto a operare ora e sta usando la controversia come leva. "Nessuna consegna di petrolio? Niente soldi. È così semplice," ha scritto su X martedì.

Ciò che rende questo particolarmente irritante per altri leader dell'UE è che Orban aveva già ottenuto un accordo favorevole. L'Ungheria, insieme alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia, ha negoziato una deroga dal pagamento dei costi del prestito prima di accettarlo a dicembre. Ha ottenuto una concessione, ha firmato e poi ha comunque bloccato l'implementazione.

"A dicembre, abbiamo preso una decisione politica a livello del Consiglio Europeo. Ora è il momento di mantenere la consegna," afferma Nikos Christodoulides, presidente cipriota.

Questa settimana, Zelensky ha accettato di riparare il gasdotto con assistenza tecnica e finanziamenti dell'UE. Si prevede che altri leader indichino quell'accordo al vertice di giovedì e solleciteranno Orban affinché rimuova la sua obiezione. Se questo sarà sufficiente è un'altra questione. Orban è nel mezzo di una dura campagna per la rielezione in patria, mantiene legami calorosi con la Russia e ha costruito un'identità politica sfidando il mainstream europeo.

La posta in gioco va oltre le finanze ucraine. Se una decisione concordata ai massimi livelli della leadership UE può essere bloccata unilateralmente da uno stato membro a posteriori, la credibilità dello stesso Consiglio Europeo è messa in discussione. Questo è ciò che è davvero sul tavolo a Bruxelles giovedì, insieme ai soldi.