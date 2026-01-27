I leader di Danimarca e Groenlandia visiteranno Berlino e Parigi in mezzo alle tensioni artiche

HQ

I primi ministri di Danimarca e Groenlandia hanno annunciato questa settimana l'intenzione di visitare Berlino e Parigi per rafforzare il sostegno europeo dopo le controverse dichiarazioni del presidente USA Donald Trump riguardo alla Groenlandia. Il primo ministro danese Mette Frederiksen e il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen sono programmati per incontrare martedì il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron mercoledì.

Frederiksen e Nielsen useranno i loro incontri per discutere "la situazione attuale della politica estera e la necessità di un'Europa rafforzata", secondo l'ufficio del primo ministro danese. La visita coincide anche con la loro partecipazione al Welt Economic Summit in Germania martedì, dove saranno affrontate questioni più ampie di sicurezza ed economiche.

I leader europei stanno monitorando da vicino gli sviluppi nell'Artico, riconoscendo la crescente importanza geopolitica della regione in un contesto di cambiamenti climatici, rotte marittime strategiche e esplorazione delle risorse naturali. Per quanto riguarda Danimarca e Groenlandia, sperano che il loro approccio diplomatico riaffermi l'impegno dell'Europa per la stabilità regionale...