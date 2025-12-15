I leader europei incontrano Zelensky a Berlino
Starmer, Macron, Merz incontrano Zelensky a Berlino lunedì.
I leader europei, tra cui Keir Starmer della Gran Bretagna, Emmanuel Macron della Francia e Friedrich Merz della Germania, incontrano lunedì a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in segno di sostegno, mentre gli Stati Uniti spingono per una rapida fine della guerra in Ucraina.
I colloqui, condotti dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, si svolgono in un contesto di sforzi guidati dagli Stati Uniti per negoziare un piano di pace. Anche l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, sono stati invitati a colloqui con Zelensky a Berlino.
Zelensky ha dichiarato che potrebbe considerare di ritirare la candidatura dell'Ucraina a entrare nella NATO in cambio di garanzie di sicurezza vincolanti da parte degli Stati Uniti e degli alleati europei, sostenendo il congelamento delle attuali linee del fronte piuttosto che cedere tutto il Donbas orientale alla Russia.
I leader europei avvertono che l'esito dei negoziati influenzerà la sicurezza europea per decenni, mentre la Russia ribadisce la sua opposizione all'espansione della NATO. Il Cremlino ha dichiarato di aspettarsi un briefing da Washington una volta conclusi i colloqui di Berlino.