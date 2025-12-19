I leader europei reagiscono al piano di prestito dell'UE in Ucraina

HQ

I leader europei hanno espresso reazioni contrastanti venerdì dopo che l'Unione Europea ha accettato di prestare all'Ucraina 90 miliardi di euro per il 2026-27, fermandosi per ora prima di utilizzare direttamente i beni russi congelati per garantire il prestito. Ecco cosa hanno detto:

Presidente dell'UE Ursula von der Leyen:

"Condividiamo tutti un obiettivo chiaro: una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Abbiamo ottenuto un accordo che possiamo mantenere: le esigenze di finanziamento per l'Ucraina per i prossimi due anni."

Presidente del Consiglio UE Antonio Costa:

"Abbiamo un accordo. Decisione di fornire 90 miliardi di euro di supporto all'Ucraina per il 2026-27 approvata. Ci siamo impegnati, abbiamo mantenuto."

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky:

"Questo è un supporto significativo che rafforza davvero la nostra resilienza. È importante che i beni russi rimangano immobilizzati e che l'Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni."

Cancelliere tedesco Friedrich Merz:

"Volevo evitare che gli Stati membri o l'Unione Europea si indebitassero ora. Ora stiamo effettuando un pagamento anticipato, ma è garantito da beni russi, che nel lungo periodo restano immobilizzati. E saranno rilasciati solo una volta che questo prestito sarà stato rimborsato, sia tramite riparazioni dalla Russia sia tramite l'accesso a questi beni, ottenendo così esattamente ciò che volevo: accesso ai beni russi per finanziare la guerra contro la Russia e la difesa contro la Russia."

Presidente francese Emmanuel Macron:

"L'assenza di una decisione sarebbe stata un disastro. Per fortuna abbiamo preso una decisione. Una decisione chiara, un impegno chiaro, con risultati concreti. Questo vertice è molto positivo per l'Ucraina."

Primo Ministro italiano Giorgia Meloni:

"Sono contento che il buon senso abbia prevalso, che siamo riusciti a garantire le risorse necessarie con una soluzione che abbia una solida base legale e finanziaria. La questione degli asset rimane nelle conclusioni; Vi ricordo che la decisione più importante su questa questione è stata presa già qualche giorno fa, quando li abbiamo immobilizzati, assicurandoci che non sarebbero stati restituiti."

Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez:

"L'UE fornirà urgentemente e immediatamente un prestito di 90 miliardi di euro per i prossimi 2 anni, finanziato tramite debito congiunto. Dobbiamo sostenere l'Ucraina per ragioni morali, di giustizia e di legalità internazionale."

Primo ministro ungherese Viktor Orban:

"Abbiamo passato una notte molto lunga e difficile. Siamo riusciti a evitare la minaccia immediata di guerra. Non abbiamo permesso all'Europa di dichiarare guerra alla Russia usando asset russi. Questo piano avrebbe gettato l'Europa in guerra e avrebbe imposto un onere di 1.000 miliardi di fiorini (3 miliardi di dollari) all'Ungheria. Contemporaneamente, 24 Stati membri decisero di concedere all'Ucraina un prestito di guerra per i prossimi due anni. Se gli ucraini non riusciranno a rimborsare il prestito, questi paesi europei dovranno restituirlo."

Primo Ministro danese Mette Frederiksen:

"Oggi è un buon esempio di quando qualcosa è necessario, allora siamo in grado di mantenerla. Ma allo stesso tempo dobbiamo dire che molti governi e leader sono sotto una crescente pressione nelle loro discussioni politiche nazionali, nei parlamenti e così via. Purtroppo in Europa sta cambiando, e devo dire che questo è ciò che Putin spera, la combinazione di una qualche stanchezza di guerra con una guerra ibrida che porta molta incertezza e insicurezza nelle nostre società."