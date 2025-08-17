Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

I leader europei si uniranno a Zelensky a Washington mentre Trump spinge l'accordo con l'Ucraina

L'Europa cerca di rafforzare la posizione dell'Ucraina nei colloqui tra Stati Uniti e Russia.

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump a Washington e ora sappiamo che sarà accompagnato da diversi leader europei che sperano di rafforzare la posizione dell'Ucraina mentre aumenta la pressione per un rapido accordo di pace.

"Il nostro obiettivo domani è quello di presentare un fronte unito tra europei e ucraini", ha detto domenica il presidente francese Emmanuel Macron ai giornalisti prima dell'incontro a Washington. "Non credo che Putin voglia la pace. Credo che voglia la capitolazione dell'Ucraina".

Macron sarà uno degli almeno sei leader europei (tra cui il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz) che si recheranno a Washington. "Daremo alcuni buoni consigli", ha detto Friedrich Merz ai giornalisti prima dell'incontro di lunedì.

Il presidente degli Stati Uniti Trump ha recentemente mostrato un maggiore allineamento con il presidente russo Putin. Le capitali europee, tuttavia, continuano a insistere sul fatto che nessun negoziato sulla terra può procedere senza il consenso di Kiev e solide garanzie per la sua sovranità.

La visita segue i tesi incontri passati tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente ucraino Zelensky, con gli alleati ora determinati a evitare un'altra spaccatura pubblica e a garantire invece impegni che proteggano l'indipendenza e la stabilità futura dell'Ucraina.

"Questa è una decisione storica che gli Stati Uniti sono pronti a prendere parte alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Le garanzie di sicurezza, come risultato del nostro lavoro congiunto, devono essere davvero molto pratiche (...) e devono essere sviluppate con la partecipazione dell'Europa", ha detto Zelensky su X.

I leader europei si uniranno a Zelensky a Washington mentre Trump spinge l'accordo con l'Ucraina
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer camminano per il centro di Kiev, Ucraina, 10 maggio 2025 // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoRussiaUcrainaStati Uniti


Caricamento del prossimo contenuto