I leader europei si uniranno a Zelensky a Washington mentre Trump spinge l'accordo con l'Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Volodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump a Washington e ora sappiamo che sarà accompagnato da diversi leader europei che sperano di rafforzare la posizione dell'Ucraina mentre aumenta la pressione per un rapido accordo di pace.

"Il nostro obiettivo domani è quello di presentare un fronte unito tra europei e ucraini", ha detto domenica il presidente francese Emmanuel Macron ai giornalisti prima dell'incontro a Washington. "Non credo che Putin voglia la pace. Credo che voglia la capitolazione dell'Ucraina".

Macron sarà uno degli almeno sei leader europei (tra cui il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz) che si recheranno a Washington. "Daremo alcuni buoni consigli", ha detto Friedrich Merz ai giornalisti prima dell'incontro di lunedì.



Potresti essere interessato: Il vertice tra Trump e Putin si conclude senza una svolta sull'Ucraina.



Il presidente degli Stati Uniti Trump ha recentemente mostrato un maggiore allineamento con il presidente russo Putin. Le capitali europee, tuttavia, continuano a insistere sul fatto che nessun negoziato sulla terra può procedere senza il consenso di Kiev e solide garanzie per la sua sovranità.

La visita segue i tesi incontri passati tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente ucraino Zelensky, con gli alleati ora determinati a evitare un'altra spaccatura pubblica e a garantire invece impegni che proteggano l'indipendenza e la stabilità futura dell'Ucraina.

"Questa è una decisione storica che gli Stati Uniti sono pronti a prendere parte alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Le garanzie di sicurezza, come risultato del nostro lavoro congiunto, devono essere davvero molto pratiche (...) e devono essere sviluppate con la partecipazione dell'Europa", ha detto Zelensky su X.