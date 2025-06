I leader internazionali divisi sugli attacchi degli Stati Uniti all'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . I recenti attacchi degli Stati Uniti agli impianti nucleari iraniani hanno scatenato un'ondata di reazioni contrastanti in tutto il mondo. Israele ha salutato la decisione come un passo coraggioso verso la sicurezza globale, mentre l'Iran l'ha condannata come una violazione del diritto internazionale.



Nel frattempo, i leader occidentali hanno espresso preoccupazione per le crescenti tensioni, chiedendo il dialogo e la de-escalation. I paesi di tutta Europa e del resto del mondo hanno fatto eco a reazioni contrastanti in tutto il mondo. Di seguito sono riportate alcune reazioni dei leader internazionali.