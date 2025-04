I leader mondiali arrivano a Roma per i funerali di Papa Francesco in mezzo al lutto pubblico Al termine dell'esposizione pubblica di Papa Francesco, i capi di Stato, i reali e le persone in lutto si riuniscono nella Città del Vaticano per il funerale.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . I leader mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente argentino Javier Milei e altri dignitari internazionali, sono arrivati a Roma per rendere l'ultimo saluto a Papa Francesco. La visione pubblica del corpo del defunto pontefice nella Basilica di San Pietro si è conclusa venerdì. Il Papa, scomparso lunedì all'età di 88 anni dopo aver subito un ictus, sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore dopo una messa funebre sabato. Un'operazione di sicurezza, che include armi anti-drone e jet da combattimento, è stata implementata per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il conclave per selezionare il prossimo Papa non inizierà almeno fino al 5 maggio, dopo nove giorni di lutto pubblico. Per saperne di più, clicca qui. Donald Trump // Shutterstock