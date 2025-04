I leader mondiali e migliaia di persone si riuniscono per dire addio a Papa Francesco

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Sabato, Papa Francesco è stato sepolto oggi dopo un grande funerale in Piazza San Pietro, a cui hanno partecipato presidenti, reali e pellegrini da tutto il mondo. La cerimonia, che ha attirato oltre 250.000 persone in lutto, ha celebrato l'eredità di compassione e difesa del defunto pontefice per gli emarginati.

Dopo la Messa, la sua bara è stata portata per le strade storiche di Roma in una commovente processione, culminata in una sepoltura privata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, onorando i suoi auguri di semplicità. Mentre la Chiesa entra in un periodo di transizione, il conclave per eleggere il suo successore dovrebbe iniziare nelle prossime settimane. Dai un'occhiata ad alcuni punti salienti qui sotto.