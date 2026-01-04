I leader mondiali reagiscono agli attacchi degli Stati Uniti in Venezuela e alla cattura di Maduro e sua moglie

HQ

Gli attacchi statunitensi in Venezuela e la successiva cattura del presidente Nicolás Maduro hanno provocato una risposta immediata e di ampio respiro da parte dei governi di tutto il mondo. Mentre alcuni leader presentano l'operazione come un passo decisivo verso il ripristino della democrazia, altri avvertono che ha creato un pericoloso precedente e rischiato ulteriore instabilità nella regione. Dall'Europa e America Latina all'Asia e al Medio Oriente, le reazioni riflettono profonde divisioni sull'uso della forza, sul diritto internazionale e sul futuro del Venezuela. Se siete interessati a vedere come hanno risposto i leader mondiali e i governi, abbiamo selezionato qui sotto un elenco delle principali reazioni.

PRIMO MINISTRO SPAGNOLO PEDRO SANCHEZ

"La Spagna non ha riconosciuto il regime di Maduro. Ma non riconoscerà nemmeno un intervento che violi il diritto internazionale e spinga la regione verso un orizzonte di incertezza e belligeranza."

PRIMO MINISTRO BRITANNICO KEIR STARMER

"Voglio prima stabilire i fatti. Voglio parlare con il Presidente Trump. Voglio parlare con gli alleati. Posso essere assolutamente chiaro che non eravamo coinvolti... e io dico e credo sempre che dovremmo tutti rispettare il diritto internazionale."

PRESIDENTE FRANCESE EMMANUEL MACRON

"La transizione che verrà deve essere pacifica, democratica e rispettosa della volontà del popolo venezuelano. Speriamo che il Presidente Edmundo Gonzalez Urrutia, eletto nel 2024, possa garantire questa transizione il più rapidamente possibile."

CANCELLIERE TEDESCO FRIEDRICH MERZ

"La valutazione legale dell'intervento statunitense è complessa e richiede un'attenta considerazione. Il diritto internazionale rimane il quadro guida. In questa fase, l'instabilità politica in Venezuela deve essere evitata. L'obiettivo è una transizione ordinata verso un governo eletto."

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER LEYEN

"Seguendo molto da vicino la situazione in Venezuela. Siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite."

SEGRETARIO GENERALE DELL'ONU ANTONIO GUTERRES

"Questi sviluppi costituiscono un pericoloso precedente. Il Segretario Generale continua a sottolineare l'importanza del pieno rispetto - da parte di tutti - del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite. È profondamente preoccupato che le regole del diritto internazionale non siano state rispettate."

PRIMO MINISTRO ISRAELIANO BENJAMIN NETANYAHU

"Congratulazioni, Presidente @realDonaldTrump per la sua leadership coraggiosa e storica a favore della libertà e della giustizia. Saluto la vostra determinazione e la brillante azione dei vostri coraggiosi soldati."

MINISTERO DEGLI ESTERI CINESE

"La Cina è profondamente scioccata e condanna fermamente l'uso della forza da parte degli Stati Uniti contro un paese sovrano e l'uso della forza contro il presidente di un paese."

DIPARTIMENTO SUDAFRICANO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

"Il Sudafrica invita il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'organo incaricato di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, a riunirsi urgentemente per affrontare questa situazione."

MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO

"Questa mattina, gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Questo è profondamente preoccupante e condannabile. I pretesti usati per giustificare tali azioni sono infondati. L'animosità ideologica ha prevalso sul pragmatismo aziendale e sulla disponibilità a costruire relazioni basate sulla fiducia e sulla prevedibilità. Nella situazione attuale, è importante, prima di tutto, prevenire ulteriori escalation e concentrarsi sulla ricerca di una via d'uscita attraverso il dialogo."

IL PRESIDENTE ARGENTINO JAVIER MILEI

"Quello che dobbiamo capire è che si tratta del crollo del regime di un dittatore che truccava le elezioni, che nelle ultime elezioni è stato pesantemente sconfitto e, nonostante ciò, si è aggrappato al potere. Ecco perché direi che le notizie di oggi sono ottime notizie per il mondo libero."

Ministero degli Affari Esteri MESSICANO

"Il governo messicano condanna fermamente e respinge le azioni militari condotte unilateralmente nelle ultime ore dalle forze armate degli Stati Uniti d'America contro obiettivi nel territorio della Repubblica Bolivariana del Venezuela, in chiara violazione dell'Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite."

GOVERNO PARAGUAY

"Il Paraguay sta monitorando da vicino gli sviluppi attuali in Venezuela e chiede di dare priorità ai mezzi democratici che garantiscano una transizione ordinata."

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA BOLIVIA

"La Bolivia ribadisce il suo impegno per la pace, la democrazia e il coordinamento con la comunità internazionale per l'assistenza umanitaria, la protezione della popolazione civile e il sostegno a un processo credibile e definitivo di ricostruzione istituzionale".

IL PRESIDENTE DEL PANAMA JOSE RAUL MULINO

"Alla luce degli eventi avvenuti questa mattina presto in Venezuela, il mio governo ribadisce la nostra posizione a favore dei processi democratici e a favore dell'accettazione dei legittimi desideri del popolo venezuelano, come espressi con enfasi alle urne, dove è stato eletto Edmundo Gonzalez."

MINISTERO DEGLI ESTERI PERUVIANO

"Il Governo del Perù chiede una soluzione tempestiva alla situazione politica in Venezuela, a favore di una transizione con pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, nonché attenzione alle legittime e autentiche aspirazioni del popolo venezuelano di vivere in democrazia con il sostegno della comunità regionale."

IL PRESIDENTE DEL BRASILE LUIZ INACIO LULA DA SILVA

"Gli attentati sul territorio venezuelano e la cattura del suo presidente superano una linea inaccettabile. Questi atti rappresentano un grave affronto alla sovranità del Venezuela e un altro precedente estremamente pericoloso per l'intera comunità internazionale. Attaccare i paesi in flagrante violazione del diritto internazionale è il primo passo verso un mondo di violenza, caos e instabilità, dove la legge dei più forti prevale sul multilateralismo."

IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO ANDRII SYBIHA

"L'Ucraina ha costantemente difeso il diritto delle nazioni a vivere liberamente, libere da dittatura, oppressione e violazioni dei diritti umani. Il regime di Maduro ha violato tutti questi principi sotto ogni aspetto. Sosteniamo ulteriori sviluppi in conformità con i principi del diritto internazionale, dando priorità alla democrazia, ai diritti umani e agli interessi dei venezuelani."

PRESIDENTE DELL'ECUADOR DANIEL NOBOA

"Sta arrivando il momento per tutti i criminali narco-chavisti. La loro struttura crollerà infine su tutto il continente."

MINISTERO DEGLI ESTERI DELL'URUGUAY

"L'Uruguay respinge, come ha sempre fatto, l'intervento militare di un paese sul territorio di un altro e riafferma l'importanza di rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, in particolare il principio fondamentale secondo cui gli Stati devono astenersi dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli Scopi delle Nazioni Unite."

IL PRESIDENTE DEL CILE GABRIEL BORIC

"Come Governo del Cile, esprimiamo la nostra preoccupazione e condanna per le azioni militari degli Stati Uniti in Venezuela e chiediamo una soluzione pacifica alla grave crisi che colpisce il paese."

IL PRESIDENTE COLOMBIANO GUSTAVO PETRO

"Il Governo della Repubblica di Colombia guarda con profonda preoccupazione le segnalazioni di esplosioni e insolite attività aeree nelle ultime ore nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, così come la conseguente escalation delle tensioni nella regione."

GOVERNO NICARAGUNO

"Da questa Nicaragua, benedetta e dignitosa, alziamo la voce del nostro popolo... pretendere il rispetto della sovranità del popolo venezuelano."

MINISTERO DEGLI ESTERI IRANIANO

"Il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran condanna fermamente l'attacco militare statunitense al Venezuela e la palese violazione della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale del paese."

PRIMO MINISTRO DI TRINIDAD E TOBAGO KAMLA PERSAD-BISSESSAR

"Trinidad e Tobago NON partecipa a nessuna di queste operazioni militari in corso. Trinidad e Tobago continua a mantenere relazioni pacifiche con il popolo venezuelano."

IL LEADER BRITANNICO DEL REFORM UK PARTY, NIGEL FARAGE

"Le azioni americane in Venezuela durante la notte sono non ortodosse e contrarie al diritto internazionale - ma se dovessero far riflettere Cina e Russia, potrebbe essere una cosa positiva. Spero che il popolo venezuelano possa ora cambiare pagina senza Maduro."

CARICA DEL PRIMO MINISTRO ITALIANO GIORGIA MELONI

"In linea con la posizione di lunga data dell'Italia, il Governo ritiene che un'azione militare esterna non sia la via per porre fine ai regimi totalitari, ma allo stesso tempo considera legittima l'intervento difensivo contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso degli enti statali che alimentano e promuovono il traffico di droga."

PRIMO MINISTRO DANESE METTE FREDERIKSEN

"Il governo danese sta monitorando da vicino la situazione in Venezuela con i nostri alleati. Ora è il momento di una de-escalation. Il diritto internazionale deve essere rispettato."

PRESIDENTE BIELORUSSO ALEXANDER LUKASHENKO

"Il Presidente della Bielorussia CONDANNA CATEGORICAMENTE l'atto di aggressione americana contro il Venezuela. Alexander Lukashenko ha parlato delle conseguenze di recente in un'intervista con giornalisti americani.

MINISTRO DEGLI ESTERI CANADESE ANITA ANAND

"Il Canada invita tutte le parti a rispettare il diritto internazionale e stiamo a sostegno del popolo venezuelano e del suo desiderio di vivere in una società pacifica e democratica. Il Canada sta collaborando con i suoi partner internazionali e monitorando attentamente gli sviluppi."

MINISTRO DEGLI ESTERI NORVEGESE ESPEN BARTH EIDE

"Il diritto internazionale è universale e vincolante per tutti gli stati. L'intervento americano in Venezuela non è conforme al diritto internazionale. Una transizione pacifica verso un governo democratico è l'unica strada praticabile in Venezuela. Ciò richiede processi politici inclusivi che rispettino i diritti della popolazione."

PRIMO MINISTRO SLOVACCHIO ROBERT FICO

"L'azione militare statunitense in Venezuela è un'ulteriore prova del crollo dell'ordine mondiale creato dopo la Seconda Guerra Mondiale."

MINISTERO DEGLI ESTERI GIAPPONESE

"Il Giappone ha da tempo apprezzato i principi fondamentali della libertà e della democrazia. Abbiamo inoltre costantemente attribuito importanza al rispetto dei principi del diritto internazionale all'interno della comunità internazionale. Sulla base di questa posizione coerente, il Giappone continuerà a lavorare a stretto contatto con i paesi interessati, inclusi il G7 e i partner regionali, facendo tutto il possibile per proteggere i cittadini giapponesi e portando avanti sforzi diplomatici per il ripristino della democrazia e la stabilizzazione della situazione in Venezuela."

REPUBBLICA CECA, MINISTRO DEGLI ESTERI PETR MACINKA

"Ora riteniamo importante calmare la situazione e avviare negoziati diplomatici, anche con la partecipazione dell'opposizione venezuelana."

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MALESE

"Per principio, la Malesia si oppone a tutte le forme di intervento straniero negli affari interni degli altri Stati, così come alla minaccia o all'uso della forza. Questi sono principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. La Malesia sostiene costantemente l'importanza della risoluzione pacifica delle controversie attraverso il dialogo, il rispetto della sovranità e l'adesione alle norme internazionali. In questo momento critico, è fondamentale che le parti interessate esercitino la massima moderazione e cerchino soluzioni pacifiche attraverso il dialogo e la diplomazia."

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI SINGAPORE

"Singapore è profondamente preoccupata per l'intervento statunitense del 3 gennaio 2026 in Venezuela. Singapore è profondamente impegnata nel diritto internazionale e nei principi della Carta delle Nazioni Unite che salvaguardano l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale di tutti gli stati, in particolare dei piccoli stati. Singapore si è costantemente opposta ad azioni contrarie al diritto internazionale da parte di qualsiasi parte, incluso un intervento militare straniero in qualsiasi paese. Singapore esorta tutte le parti a esercitare moderazione e spera in una risoluzione pacifica della situazione in Venezuela in conformità con il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite."

QUESTA È UNA NOTIZIA IN EVOLUZIONE...