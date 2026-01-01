I leader mondiali reagiscono all'incendio mortale in un bar svizzero di una stazione sciistica: "Una delle peggiori tragedie mai conosciute"

HQ

Ieri abbiamo ricevuto la seguente notizia: almeno 40 morti e 100 feriti nell'esplosione di Capodanno al bar svizzero della stazione sciistica. Nelle ore successive, abbiamo iniziato a vedere reazioni da parte dei leader internazionali a questa triste notizia. E oggi ne abbiamo radunati alcuni. Se siete interessati, potete darle un'occhiata qui sotto.

Guy Parmelin su X:

Quello che era un momento di gioia si è trasformato in una tragedia a Crans-Montana ieri sera, si è sentito in tutto il paese e oltre. Il Consiglio Federale ne ha preso atto con profondo disappunto. I suoi pensieri sono rivolti alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie, e porge le sue più sentite condoglianze.

L'incendio che è scoppiato ieri sera in un bar a Crans-Montana è una delle peggiori tragedie che il nostro paese abbia mai conosciuto... Gli eventi avvenuti ieri sera in questo ambiente pubblico sono una tragedia di proporzioni senza precedenti e sconvolgenti. Molte vite, per lo più giovani, sono andate perse. Circa cento persone sono rimaste ferite, spesso gravemente, e dietro queste figure ci sono volti, nomi, famiglie e vite brutalmente interrotte o cambiate per sempre.

Emmanuel Macron su X:

Ho incontrato il Presidente della Confederazione Svizzera @ParmelinG per esprimere la nostra solidarietà. Il prezzo è terribile. I nostri pensieri sono con le famiglie... I nostri team diplomatici e consolari stanno seguendo la situazione e fornendo l'assistenza necessaria ai nostri connazionali colpiti da questa tragedia... La Francia accoglie i feriti nei suoi ospedali ed è pronta a fornire qualsiasi assistenza... Grazie alle squadre e ai caregiver mobilitati.

Friedrich Merz su X:

Un momento di gioia si trasformò in tragedia a Crans-Montana, in Svizzera. Questi eventi sono profondamente angoscianti. I nostri pensieri sono con chi ne è colpito e con i loro cari. Auguriamo ai feriti una rapida e completa guarigione.

Von der Leyen su X:

Profondamente addolorato per l'incendio a Crans-Montana... I miei pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che ne sono stati colpiti... Stiamo collaborando con le autorità svizzere per fornire assistenza medica alle vittime attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell'UE. L'Europa è piena solidale con la Svizzera.

Kaja Kallas su X:

I miei pensieri sono con le vittime, i feriti e le loro famiglie dopo il devastante incendio a Crans-Montana, in Svizzera... Una celebrazione di Capodanno pensata per portare speranza e gioia non dovrebbe mai essere rovinata dalla paura e dalla perdita. Lodo il coraggio di coloro che hanno rischiato la vita per aiutare gli altri... Offriamo le nostre più sentite condoglianze a @IgnazioCassis e al popolo svizzero in questo momento di dolore.

Roberta Metsola su X:

Il tragico incendio in un bar svizzero di una stazione sciistica a Crans-Montana è un modo straziante di iniziare il nuovo anno... Sono profondamente addolorato da questa notizia... I miei pensieri sono con tutti coloro che ne sono colpiti, i feriti, e le famiglie e i cari che affrontano una perdita inimmaginabile la prima notte dell'anno.

Volodymyr Zelensky su X:

Una tragedia devastante avvenne in Svizzera il giorno di Capodanno. Secondo le informazioni disponibili, circa quaranta persone furono uccise e circa cento ferite a causa di un'esplosione al resort sciistico di Crans-Montana. Piangiamo ogni volta che si perdono vite. La cosa più importante è fare tutto il possibile per evitare che tragedie come questa si verifichino mai in nessuna parte del mondo. Esprimiamo le nostre condoglianze al popolo svizzero, a @ParmelinG e a tutti coloro che hanno perso familiari e persone care, e auguriamo una pronta guarigione a tutti coloro che sono rimasti feriti.

Petr Macinka su X:

Con profondo dolore, seguo la notizia della tragica esplosione avvenuta nella stazione sciistica di Crans-Montana. Porgo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e auguro una pronta guarigione a tutti i feriti. La Repubblica Ceca è al fianco della Svizzera in questo momento difficile.

Juraj Blanar su X:

Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime del tragico incidente avvenuto in una località sciistica in Svizzera. In questi tempi difficili, i nostri pensieri sono con il popolo svizzero ed esprimiamo la nostra solidarietà @ignaziocassis. Alcune delle vittime sono anche cittadini stranieri; tuttavia, a causa delle indagini in corso, la loro nazionalità non è ancora stata confermata. Attraverso la nostra ambasciata a Berna, siamo in contatto con le autorità locali e siamo pronti a fornire ai nostri cittadini qualsiasi assistenza necessaria.