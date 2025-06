I legislatori del Regno Unito sostengono il disegno di legge sulla morte assistita in un voto storico

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . I parlamentari britannici hanno votato a favore di un disegno di legge che legalizzerebbe la morte assistita per gli adulti malati terminali, segnando un momento cruciale nella politica sociale del Regno Unito. Ad alcuni gruppi, ovviamente, tra cui Care Not Killing, non è piaciuto:

"I membri del Parlamento hanno avuto meno di 10 ore per esaminare oltre 130 emendamenti al disegno di legge, ovvero meno di 5 minuti per modifica. Qualcuno pensa che questo sia un tempo sufficiente per prendere in considerazione le modifiche a un progetto di legge che è letteralmente una questione di vita o di morte?"

La proposta, che garantisce a coloro che sono vicini alla fine della vita il diritto alla morte medicalmente assistita, passa ora alla Camera dei Lord. I sostenitori sostengono che la legge eviterebbe sofferenze inutili, mentre i critici sollevano preoccupazioni per la pressione sugli individui vulnerabili.