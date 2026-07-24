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Un nuovo disegno di legge è stato presentato al Congresso degli Stati Uniti da una coppia di legislatori bipartisan, chiedendo una scena di uccidere streghe sull'IA. Il deputato democratico Ted Lieu e il deputato repubblicano Nathaniel Moran hanno dichiarato di voler vedere l'AI Kill Switch Act approvato come legge, dopo che i modelli OpenAI sono recentemente diventati fuori controllo.

"L'IA continuerà ad avanzare, e dovrebbe. La gestione della responsabilità significa assicurarsi che gli esseri umani mantengano la capacità di controllare la tecnologia che costruiamo," ha detto Moran, tramite BBC News. Il Kill Switch Act darebbe al Dipartimento della Sicurezza Interna il potere di ordinare a un'azienda privata di spegnere il proprio modello o strumento di intelligenza artificiale. Richiederebbe inoltre che le aziende di IA mantengano "la capacità tecnica di limitarle, sospendere o spegnere."

OpenAI ha recentemente ammesso che alcuni dei suoi modelli sono andati fuori controllo, hackerando un importante archivio di informazioni di programmazione. I rappresentanti di OpenAI non hanno risposto immediatamente per un commento. Al momento, le aziende che producono modelli di IA negli Stati Uniti hanno accettato di anteprima e condividere gli strumenti con il governo statunitense, ma non è necessario avere un kill switch per loro. Se il nuovo disegno di legge venisse approvato, questo cambierebbe. Inoltre, la legge richiederebbe alle aziende di IA di segnalare al governo incidenti e fallimenti, insieme al quadro ufficiale su come l'azienda risponde a tali episodi.