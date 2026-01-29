I libri Cosmere di Brandon Sanderson saranno trasformati in un enorme franchise cinematografico e televisivo da Apple

Attenti a Game of Thrones e Harry Potter, sembra che abbiamo un nuovo grande nome fantasy in città. Beh, se sei un lettore appassionato probabilmente non è un nome nuovo per te, ma finalmente alcune delle opere più famose di Brandon Sanderson stanno venendo trasformate in film e serie televisive.

Apple è riuscita a ottenere i diritti sull'intero universo Cosmere di Sanderson, in quello che fonti vicine alla questione hanno riferito a The Hollywood Reporter essere un "accordo senza precedenti." I primi progetti in considerazione sono una serie di film Mistborn e una serie televisiva che segue la storia di The Stormlight Archive.

Lo show Stormlight Archive ha già produttori legati a Blue Marble. Si dice che Sanderson abbia incontrato i responsabili dei più grandi studi di Hollywood riguardo agli adattamenti delle sue opere, e con Apple gli è stato dato un raro livello di controllo sulle rappresentazioni a schermo dei libri del Cosmere.

Sanderson scriverà, produrrà e farà consulenza durante lo sviluppo del progetto, dando la sua approvazione personale su molti aspetti del progetto. Né J.K. Rowling né George R.R. Martin hanno avuto lo stesso livello di privilegio, ma questo dimostra una chiara convinzione nel lavoro di Sanderson proveniente da Hollywood.