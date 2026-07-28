I licenziamenti su Xbox non hanno influenzato lo sviluppo di The Elder Scrolls VI, secondo Bethesda

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Quando la massiccia ondata di licenziamenti per Xbox è stata confermata, con la riduzione di 3.200 posti di lavoro (1.600 subito e altri 1.600 fino a luglio 2027), molti hanno iniziato a chiedersi cosa significhi questo per la produzione di molti dei giochi che Xbox Game Studios ha in cantiere.

In particolare, poiché qualsiasi notizia su un titolo Bethesda Game Studios è una buona notizia a questo punto, alcuni hanno iniziato a chiedersi se il lavoro su The Elder Scrolls VI fosse stato influenzato, il progetto che Bethesda sostiene essere il suo "focus principale di sviluppo oggi".

La buona notizia è che il progetto non è stato colpito, almeno secondo una dichiarazione di Bethesda allo YouTuber MrMattyPlays (grazie, PC Gamer). È stato pubblicato un nuovo video con risposte dirette da Bethesda su diversi argomenti, non ultimo se i licenziamenti abbiano avuto o meno un impatto sulla produzione del gioco.

La risposta di Bethesda fu breve ma chiara: "No, la roadmap non ne è stata influenzata."

Quindi buone notizie e si spera che questo significhi che torneremo a Tamriel entro la fine degli anni 2020, anche se non è una scommessa che vorremmo fare disperatamente...