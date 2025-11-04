I Linkin Park saranno gli headliner del Download Festival del 2026

HQ

Preparati a urlare il testo di Numb fino a farti male alla gola, poiché la band nu-metal Linkin Park sarà l'headliner del Download Festival del 2026, che si terrà dal 10 al 14 giugno. I Linkin Park saranno affiancati da Limp Bizkit e Guns N' Roses come altri headliner.

Pendulum, Cypress Hill, Babymetal, Black Veil Brides, Trivium, Mastodon e molti altri riempiranno Donington Park nel Leicestershire all'inizio del Download Festival 2026. Con i Linkin Park al primo posto, questa è la prima volta che una band guidata da donne è l'headliner di Download da quando è stata lanciata nel 2003. Come notato dalla BBC, questa è anche la prima volta che i Limp Bizkit saranno gli headliner del festival.

I Linkin Park si sono riformati l'anno scorso con Emily Armstrong come nuova cantante. Dopo la morte di Chester Bennington nel 2017, alcuni fan erano riluttanti ad accettare un nuovo cantante. La famiglia di Bennington ha persino criticato i Linkin Park per aver cercato di sostituirlo. Il membro fondatore dei Linkin Park, Mike Shinoda, ha detto che Armstrong non sta cercando di sostituire nessuno.

Anche la Armstrong si è trovata in un po' di polemiche quando i fan hanno sottolineato il suo sostegno allo stupratore condannato Danny Masterson e i suoi apparenti legami con la Chiesa di Scientology. Alcuni fan, tuttavia, sono semplicemente felici di vedere la nuova musica dei Linkin Park arrivare nelle loro librerie e si affretteranno a mettersi in una buona posizione per la loro esibizione quando arriverà il download.

