I livelli idrici del fiume Danubio scendono al minimo degli ultimi 30 anni

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I livelli dell'acqua sul fiume Danubio in Romania hanno raggiunto il loro punto più basso dal 1996 lo scorso fine settimana, causando colpi di agricoltori, commercianti e turisti. Le ondate di caldo prolungate in tutta Europa hanno causato l'interruzione dei corsi d'acqua in tutto il continente.

Reuters ha trovato lunghe distese di sabbia esposta sulle rive vicino al confine bulgaro sul Danubio. I servizi di traghetti sono stati sospesi e chiatte di grano sono state trovate ferme. Gli agricoltori del sud-est della Romania sono già stati informati delle restrizioni sull'irrigazione.

Le cose sembrano migliorare questa settimana, poiché si prevedono forti piogge in diverse contee rumene, che dovrebbero ripristinare gradualmente i livelli dell'acqua del Danubio nei prossimi giorni e settimane. Attualmente, l'agenzia statale rumena per la gestione delle acque rileva che il livello dell'acqua all'ingresso del Danubio era di 1.700 metri cubi d'acqua al secondo durante il fine settimana, rispetto a una media di luglio di 4.700 metri cubi al secondo.