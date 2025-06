I Los Angeles Dodgers, sotto accusa per il loro silenzio sui raid anti-immigrazione, negano l'accesso allo stadio agli agentiICE

HQ

I Los Angeles Dodgers, squadra di baseball di Los Angeles con una grande base di fan latini, sono stati pesantemente criticati nelle ultime settimane a causa del loro silenzio sui raid sull'immigrazione a Los Angeles da parte di Donald Trump, che hanno causato proteste a Los Angeles che sono state duramente represse dalla Guardia Nazionale e dai Marines degli Stati Uniti, e successivamente estese a tutto il paese.

I tifosi hanno chiesto al club di parlare contro i raid e la forza bruta della polizia, ma finora non hanno detto nulla. Fino a ieri sera, quando hanno annunciato su X che avevano negato agli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE ) l'accesso al parcheggio del Dodger Stadium.

"Questa mattina, gli agentiICE sono venuti al Dodger Stadium e hanno chiesto il permesso di accedere ai parcheggi. Gli è stato negato l'ingresso al terreno dall'organizzazione", ha detto Dodgers. Tuttavia, l'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti ha risposto al post, dicendo che è falso e che non sono mai stati lì.

"Questo non aveva nulla a che fare con i Dodgers. I veicoli del CBP sono stati nel parcheggio dello stadio molto brevemente, non correlati a qualsiasi operazione o applicazione", ha detto la portavoce del DHS Tricia McLaughlin in una dichiarazione (via Reuters).

I tifosi della squadra di baseball, un'enorme pietra miliare culturale della città, sono delusi dal fatto che il club, con una grande influenza in città, non abbia sostenuto la popolazione immigrata che costituisce gran parte dei loro fan. La loro opposizione contro gli agenti anti-immigrati nello stadio è il loro unico commento pubblico sulla questione contro i raid di Trump.