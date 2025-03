I Los Angeles Lakers subiscono di gran lunga la loro più grande sconfitta della stagione nonostante il ritorno di LeBron La difesa dei Los Angeles Lakers è stata smantellata da un ispirato Chiacgo Bulls.

HQ Lo slancio dei Los Angeles Lakers si è fermato, e nemmeno il ritorno di LeBron James ha aiutato ad alleviare il colpo di un disastroso martellamento domenica, perdendo contro i Chicago Bulls 146-115: un margine di 31 punti, la loro più grande vittoria sui Lakers della storia. I Lakers sono solitamente caratterizzati da una difesa più forte, ma Chicago l'ha smantellata ieri sera, concedendo 146 punti, subendo 12 punti in più rispetto a qualsiasi altra partita in questa stagione. La partita è stata molto equilibrata nel primo tempo, ma si è interrotta nel secondo tempo. Luka Dončić, ad esempio, ha segnato 29 dei suoi 34 punti nel primo tempo e ha subito 7 sconfitte. James, che aveva saltato le ultime sette partite a causa di un infortunio di due settimane con uno stiramento all'inguine sinistro, non era in forma e ha segnato 17 punti. La stagione dei Lakers, nonostante una buona ripresa dall'arrivo di Dončić, è ancora sulle montagne russe: avevano una striscia di otto vittorie consecutive prima dell'infortunio di James, ma ora hanno subito due sconfitte schiaccianti di fila (hanno perso 118-88 contro gli Orlando Bucks venerdì). I Lakers sono scesi al quarto posto nella West Conference, con un record di 43-27, ancora notevolmente migliorato rispetto ai tempi precedenti a Dončić, mentre i Chicago Bulls sono noni nella East Conference (31/40) avendo vinto sette delle ultime nove partite. Chicago Bulls