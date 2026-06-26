I maiali belgi faticano mentre le temperature salgono fino a 38°C

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L'ondata di caldo in corso in Europa colpisce non solo le persone ma anche gli animali. In Belgio, i maiali stanno lottando con le alte temperature, che in alcune zone hanno raggiunto fino a 38 gradi.

I maiali normalmente prosperano meglio con temperature comprese tra i 16 e i 22 gradi e hanno difficoltà a regolare il calore corporeo. Secondo il contadino belga Sanders Palmans, gli animali cercano quindi sollievo sdraiandosi a terra, dove la temperatura è più bassa.

"Fa troppo caldo per loro. Cercano freschezza e si premono contro il terreno. È lì che è più interessante," ha detto Palmans ai media.

Il caldo estremo ha portato a allerte meteorologiche in diversi paesi europei, dove in alcune zone si prevede che le temperature si avvicineranno o supereranno i 40 gradi. Nel frattempo, anche la Svezia ha emesso avvertenze riguardo alle alte temperature nei prossimi giorni.