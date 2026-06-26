I maiali belgi faticano mentre le temperature salgono fino a 38°C
L'ondata di caldo in corso in Europa sta pesando su più che solo le persone.
L'ondata di caldo in corso in Europa colpisce non solo le persone ma anche gli animali. In Belgio, i maiali stanno lottando con le alte temperature, che in alcune zone hanno raggiunto fino a 38 gradi.
I maiali normalmente prosperano meglio con temperature comprese tra i 16 e i 22 gradi e hanno difficoltà a regolare il calore corporeo. Secondo il contadino belga Sanders Palmans, gli animali cercano quindi sollievo sdraiandosi a terra, dove la temperatura è più bassa.
"Fa troppo caldo per loro. Cercano freschezza e si premono contro il terreno. È lì che è più interessante," ha detto Palmans ai media.
Il caldo estremo ha portato a allerte meteorologiche in diversi paesi europei, dove in alcune zone si prevede che le temperature si avvicineranno o supereranno i 40 gradi. Nel frattempo, anche la Svezia ha emesso avvertenze riguardo alle alte temperature nei prossimi giorni.