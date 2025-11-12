I manifestanti prendono d'assalto la sede della COP30 in Brasile, scontri con la sicurezza

HQ

Decine di manifestanti indigeni si sono fatti strada al vertice sul clima COP30 a Belem, in Brasile, scontrandosi con le guardie di sicurezza mentre chiedevano maggiore influenza nei colloqui globali sulle foreste e sul clima.

Portando striscioni con la scritta "La nostra terra non è in vendita", i manifestanti accusano i leader mondiali di ignorare le voci indigene e di permettere alle industrie di distruggere l'Amazzonia. "Non possiamo mangiare soldi. Vogliamo che le nostre terre siano libere dall'agrobusiness, dall'esplorazione petrolifera e dal disboscamento illegale".

Le Nazioni Unite e Lula de Silva

Il personale di sicurezza ha bloccato l'ingresso e successivamente ha evacuato le guardie ferite. Le Nazioni Unite hanno confermato la violazione e hanno detto che la sede è stata messa in sicurezza poco dopo, con i negoziati che continuano come previsto.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha definito le comunità indigene al centro dell'agenda della COP30 di quest'anno. Molti leader sono arrivati in barca per chiedere una maggiore partecipazione alle decisioni di gestione delle foreste in mezzo alle crescenti tensioni sulle politiche ambientali.