I manuali di espansione Dungeons & Dragons Forgotten Realms saranno disponibili in spagnolo, francese, tedesco e italiano tra due settimane

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Raduna il tuo gruppo, perché è ora di sedersi di nuovo insieme al tavolo e partire per un'avventura emozionante Dungeons & Dragons. Wizards of the Coast ha fissato la data di uscita dei due supplementi dei Forgotten Realms (già pubblicati in inglese) - Forgotten Realms: Adventures in Faerûn e Forgotten Realms - Heroes of Faerûn - per il 4 agosto, ora disponibili in tedesco, italiano, francese e spagnolo.

Questi due supplementi sono pensati per aiutare sia i giocatori che il Dungeon Master, individualmente, a ambientare i propri personaggi e l'ambientazione della storia all'interno dell'ambientazione di Forgotten Realms.

Forgotten Realms: Adventures in Faerûn fornisce informazioni dettagliate e spunti d'avventura per il continente di Faerûn, e in particolare per le regioni della Valle del Vento Gelatino, le Terre delle Valli, le Isole Lunshaes, Calimshan e l'intera Costa della Spada (e le sue città, come Baldur's Gate). Presenta una ricca di mappe illustrate di insediamenti e aree di interesse per il DM, oltre a 39 schede di mostri e villain da mettere contro gli avventurieri. Include anche oltre cinquanta avventure brevi per personaggi dai livelli 1 al 15, e un'avventura introduttiva per i nuovi giocatori dai livelli 1 a 3 chiamata The Lost Library of Lethchauntos. Adventures in Faerûn arriverà nei negozi al prezzo di 59,99 euro.

Forgotten Realms: Heroes of Faerûn rappresenta un'espansione diretta del Manuale del Giocatore 5.5E originariamente pubblicato nel 2024, e anche localizzato in queste lingue nel 2025. Offre otto nuove sottoclassi ispirate ai Forgotten Realms, come il mago Cantante della Foglia e il Figlio dei Tre ladri, oltre a 34 nuovi talenti e 18 background per personalizzare il tuo eroe fino a farlo diventare qualcuno di veramente unico nella storia di D&D. E per chi usa la magia, ci sono 19 nuovi incantesimi, oltre a una descrizione della nuova meccanica cooperativa di incantesimi, 'Magia del Cerchio'.

Heroes of Faerûn aggiorna anche le informazioni fornite nel supplemento 5E 'Sword Coast Adventurer's Guide', che è fuori stampa da anni, offrendo così finalmente un modo per tutti quei giocatori interessati a approfondire le fazioni, il governo, la geografia e i tesori leggendari che si trovano nel mondo di Toril. Sarà in vendita a 49,99 euro.

Che tu stia gestendo una partita o semplicemente pronto a creare un nuovo personaggio e divertirti Dungeons & Dragons, non puoi permetterti di perderti questi nuovi supplementi. E se non conosci ancora il gioco e vuoi scoprire se fa per te, non perderti la nostra recente guida per principianti e la nostra recensione del Booter Set di Heroes of the Borderlands.