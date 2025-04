I marciatori protestano contro la "TikTokificazione in corso" dei Giochi Olimpici

HQ

Il CIO ha annunciato mercoledì il programma completo degli eventi per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Ci saranno 351 medaglie, 22 in più rispetto a Parigi 2024, e l'inclusione di cinque nuovi sport: baseball/softball, cricket, flag football, lacrosse e squash. Ma con l'aggiunta del numero di discipline, altre hanno dovuto essere tagliate, e questo include l'interruzione della maratona di marcia a staffetta mista, dopo il debutto a Parigi.

Ciò ha causato indignazione in vari atleti, allenatori e anche nella Reale Federazione Spagnola di Atletica Leggera (RFEA), che ha dichiarato all'agenzia di stampa EFE che "questa misura non favorisce l'universalità dell'atletica, che aveva già una disciplina come la marcia le cui medaglie sono state vinte da paesi come Ecuador, Messico, Australia, Brasile, Guatemala, Cina, Giappone, Italia, Polonia e Spagna".

Uno degli atleti di questo sport, Paul McGrath, ha commentato la notizia e ha offerto il suo punto di vista sul perché ciò sia accaduto: "Di questo passo, ci saranno solo eventi olimpici che durano solo 60 minuti e possono essere guardati nella loro interezza il TikTok ".

McGrath l'ha descritta come una mancanza di rispetto per la marcia, uno sport che ha gradualmente perso rappresentanza ai Giochi Olimpici. Il suo sentimento è condiviso dal marciatore canadese Evan Dunfee, che ha anche commentato la "TikTokification in corso dei Giochi". Relevo cita anche l'allenatore José Antonio Quintana, che lamenta che la marcia è stata "una delle discipline con le medaglie più distribuite in tutto il mondo".

Dunfee ha vinto il bronzo a Tokyo 2020 nella 50 km di marcia, una medaglia (solo uomini) che è stata interrotta quell'anno. McGrath, di madre spagnola e padre scozzese, ha rappresentato la Spagna a Parigi e ha vinto il Bronzo nella 20 km di marcia, l'unica categoria di marcia che rimarrà a Los Angeles 2028, anche se invece si tratterà di Mezza Maratona di Marcia (uomini e donne). Debutterà invece a Los Angeles 2028 una nuova staffetta mista 4x100m (runners), che sarà probabilmente dominata da Stati Uniti, Australia o Giamaica (come dice lo stesso sito olimpico ).