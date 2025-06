I marines degli Stati Uniti arrivano a Los Angeles La mobilitazione militare di Trump scatena scontri con i funzionari della California per l'eccessiva portata federale.

Ora sappiamo che centinaia di marines degli Stati Uniti sono arrivati a Los Angeles agli ordini del presidente Donald Trump, mentre aumentano le tensioni per i recenti raid sull'immigrazione e le manifestazioni diffuse.



Il governatore della California Gavin Newsom e i leader locali hanno condannato la mossa, definendola un'escalation non necessaria, mentre i manifestanti continuano a chiedere la fine della repressione. Gli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti hanno portato a numerosi arresti. Soldati americani che salutano la bandiera degli Stati Uniti // Shutterstock