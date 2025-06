I marines si uniranno alla Guardia Nazionale a Los Angeles

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che i marines degli Stati Uniti inizieranno a pattugliare le strade di Los Angeles entro due giorni, sostenendo gli agenti federali coinvolti nei raid dell'immigrazione e nel controllo della folla, hanno detto i funzionari mercoledì.



"Se non agissi in fretta, Los Angeles starebbe bruciando al suolo in questo momento", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un evento al John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Ciò fa seguito ai crescenti disordini che si sono diffusi a livello nazionale, suscitando critiche da parte di leader californiani come Gavin Newsom. Mentre la Casa Bianca inquadra l'azione come una misura necessaria per mantenere l'ordine, le proteste continuano a gonfiarsi nelle principali città.