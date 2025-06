I Maroon 5 annunciano l'ottavo album e hanno in programma un tour questo autunno

HQ

La pop band Maroon 5 è stata un po' tranquilla negli ultimi anni, poiché dopo il debutto di un nuovo album nel 2021, stavamo aspettando altra musica dal gruppo. Ora questo diventerà presto una realtà poiché l'ottavo album della band è stato appena annunciato, noto come Love Is Like e uscirà già il 15 agosto.

L'album è stato confermato da Maroon 5 in un nuovo post sui social media, dove la band ha anche affermato che festeggerà il suo arrivo con un tour negli Stati Uniti questo autunno. Al momento sono previsti 23 spettacoli, con il primo fissato a Phoenix, in Arizona, il 6 ottobre.

Ma non è tutto. Per anticipare ciò che verrà, è arrivata una delle nuove canzoni, con All Night ora disponibile, presto seguita dal suo video musicale il 27 giugno alle 5:00 BST/6:00 CEST.

