I media inglesi "non sono pronti per una superstar nera" come Jude Bellingham, afferma l'ex leggenda dell'Arsenal e dell'Inghilterra

Il ruolo di Jude Bellingham nella nazionale inglese sembra assicurato, ma il centrocampista del Real Madrid è stato coinvolto in alcune controversie negli ultimi mesi, culminate con Thomas Tuchel che ha denunciato il suo comportamento dopo la sua reazione arrabbiata quando è stato sostituito durante una partita 2-0 contro l'Albania, dove Bellingham è stato nominato MVP.

Ian Wright, ex attaccante per l'Inghilterra così come per Crystal Palace e Arsenal, tra gli altri, ha mostrato il suo sostegno a Bellingham, ha detto di essere preoccupato per la copertura mediatica su Bellingham e ha suggerito che alcune persone in Inghilterra "non sono pronte per una superstar nera".

Wright lo ha detto sul canale YouTube The Overlap, quando gli è stato chiesto se vedesse delle somiglianze con Raheem Sterling, calciatore dell'Arsenal che ha giocato l'ultima volta per l'Inghilterra nel 2022, e ha accusato i giornali inglesi di pregiudizi contro i calciatori neri. "Non credo siano pronti per una superstar nera, che può muoversi come Jude. Non possono toccarlo. Esce là fuori, si esibisce, fa quello che fa.

"È troppo presuntuoso per queste persone. Lo metterò in termini di football. Tutti amano N'Golo Kanté. È un uomo nero umile, fa quello che fa. Ma se hai un Pogba, o un Bellingham, e hai quel tipo di energia, non va bene alle persone. Quindi qualcuno come Jude, per qualche motivo, spaventa queste persone per la sua capacità e l'ispirazione che può dare."

Wright ha detto che Jude Bellingham è "qualcuno che i media non possono controllare": "Sta mostrando alla gente che sono qui, sono nero, sono orgoglioso, sono pronto a partire". Sei d'accordo?