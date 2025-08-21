I media scelgono il loro favorito per vincere l'EuroBasket 2025 con una maggioranza schiacciante

HQ

Con il conto alla rovescia finale per EuroBasket 2025, che prenderà il via tra meno di una settimana, il 27 agosto, la FIBA ha condotto un sondaggio sui media accreditati nella competizione in Lettonia, Finlandia, Cipro e Polonia, un sondaggio chiedendo i loro favoriti per vincere il titolo quest'anno. E sembra essere chiaramente favorito, con una schiacciante maggioranza di voti.

Solo sei nazioni hanno ricevuto un numero significativo di voti quando è stato chiesto chi pensavano avrebbe vinto l'EuroBasket 2025. E, con il 73,1% dei voti, la Serbia è la favorita per la stragrande maggioranza dei giornalisti. Un numero simile si aspetta che Nikola Jokic sia l'MVP del torneo, il 72,2%. Nessuna pressione.

Le sei nazioni a cui sono state date alcune possibilità di vincere l'EuroBasket sono:



Serbia - 73,1%



Germania - 10,0%



Francia - 6,2%



Lettonia - 3,1%



Grecia - 2,3%



Spagna - 1,5%



Nella categoria MVP, nessuno si avvicina nemmeno lontanamente a "Joker"



Nikola Jokic (Serbia) - 72,2%



Franz Wagner (Germania) - 4,8%



Luka Doncic (Slovenia) - 4,8%



Bogdan Bogdanovic (Serbia) - 2,4%



Dennis Schroder (Germania) - 2,4%



Giannis Antetokounmpo (Grecia) - 2,4%



Kristaps Porzingis (Lettonia) - 2,4%



Lauri Markkanen (Finlandia) - 2,4%



Tornike Shengelia (Georgia) - 1,6%



Mentre danno alla Finlandia poche opzioni per salire sul podio (5,4%), la Finlandia vince come la "più grande sorpresa del torneo" con il 23,1% dei voti, seguita dalla Lettonia, 17,7%, e dall'Estonia e dalla Polonia con il 9,2%.

La Spagna, vincitrice dell'anno scorso, ha subito molte assenze e infortuni, quindi mentre danno loro una percentuale molto piccola di vittorie, la maggior parte pensa che sarà la delusione più grande, il 26,9%. In questa vergognosa categoria è seguita da Grecia (15,4%), Francia (11,5%), Slovenia (10%) e Lituania (9,2%).

Puoi controllare il sondaggio completo qui. Quali sono le vostre previsioni per EuroBasket 2025?