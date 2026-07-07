I medici inglesi stanno cercando di avere Reece James pronto per la partita contro la Norvegia

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Inghilterra e Norvegia giocheranno una partita di quarti di finale di Coppa del Mondo ad alto intenso sabato 11 luglio, alle 22:00 BST, alle 23:00 CEST, che si concluderà con la serie di uno dei due migliori marcatori della competizione: Erling Haaland, con sette gol, e Harry Kane, con sei. I tifosi stanno contando i giorni per la partita, ma Thomas Tuchel vorrebbe che l'attesa fosse il più lunga possibile affinché Reece James si riprendesse in tempo.

James, l'opzione preferita di Tuchel per il terzino destro, ha giocato tutti i 90 minuti delle prime partite dell'Inghilterra ai Mondiali, ma poi si è infortunato. Da allora ha già saltato tre partite, ma secondo Sky Sports, i medici inglesi stanno lavorando sodo e sperano che possa giocare qualche minuto nella partita di sabato.

Con così poche opzioni sulla destra (Djed Spence non è completamente in forma e Jarell Quansah è sospeso dopo aver ricevuto un cartellino rosso nella partita contro il Messico - una sospensione che l'Inghilterra potrebbe cercare di fare ricorso, a base del precedente di Balogun), il trattamento di James sta venendo accelerato per cercare di prepararlo, secondo quanto riportato. anche se non si è allenato con gli altri compagni dopo l'infortunio, ma ha partecipato al riscaldamento domenica prima della partita contro il Messico.