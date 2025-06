I membri dei BTS RM e V completano il servizio militare, anticipano la riunione del gruppo I fan festeggiano mentre le icone del K-Pop si preparano per il tanto atteso ritorno.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Le star dei BTS RM e V sono state ufficialmente congedate dal servizio militare obbligatorio della Corea del Sud oggi, segnando un passo importante verso la piena reunion del gruppo. "Torneremo con una prestazione davvero fantastica", ha assicurato V ai tifosi.

Accolti dai fan festanti fuori dalla loro base militare, il duo ha espresso gratitudine e ha promesso un rapido ritorno sul palco. Con altri tre membri che completeranno presto il servizio (due di nuovo domani), cresce l'attesa per il primo progetto di gruppo dei BTS da anni. Salmiya, Kuwait - 27 ottobre 2019: servizio fotografico esclusivo nel backstage del Kpop sudcoreano D-Crunch. L'evento è stato tenuto dall'Ambasciata della Corea del Sud in Kuwait presso il Teatro Abdul Hussain AbdulRedha di Salmiya // Shutterstock