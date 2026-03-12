I membri del Congresso USA chiedono alla FIFA di riconsiderare la politica dei prezzi dinamici per la Coppa del Mondo

HQ

La controversia sugli alti prezzi della Coppa del Mondo FIFA 2026 ha raggiunto il Congresso degli Stati Uniti, e 68 legislatori, tutti democratici della Camera dei Rappresentanti, hanno chiesto alla FIFA in una lettera di riconsiderare la propria politica di prezzi dinamici, in cui i prezzi aumentano o scendono - e talvolta estremamente elevati - a seconda della domanda per le partite di calcio che si giochino negli Stati Uniti, Messico e Canada tra giugno e luglio 2026.

"L'elevata domanda di biglietti per la Coppa del Mondo non dovrebbe essere un via libera per una sovrapposizione di prezzi a spese di chi rende la Coppa del Mondo l'evento sportivo più seguito al mondo", recita la lettera, orchestrata dal rappresentante Sydney Kamlager-Dove dalla California. "Le conseguenze della tariffazione dinamica renderanno il FWC 2026 il più escludente dal punto di vista finanziario e inaccessibile fino ad oggi".

Parlando con The Athletic, Kamlager-Dove ha detto che "tutti sono arrabbiati": "I tifosi con cui ho parlato sono arrabbiati. I venditori locali, i ristoranti e i proprietari di attività con cui ho parlato sono irritati. E i sindaci hanno chiesto aiuto per poter contattare la FIFA".

La Coppa del Mondo ha introdotto un numero molto limitato di biglietti da 60 dollari, biglietti per gli angoli più alti dello stadio, ma i legislatori hanno chiesto alla FIFA di redistribuire le fasce non assegnate a prezzi più accessibili.