I membri di Arkane Studios chiamano Microsoft "complice del genocidio", chiedono di fermare il sostegno israeliano, si uniscono al movimento di boicottaggioMarvel's Blade

I dipendenti che fanno parte del sindacato Le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (STJV) presso gli Arkane Studios di Lione, in Francia (visto il modo in cui la sua consociata Arkane Studios Austin è stata smantellata da Microsoft l'anno scorso) hanno aderito agli appelli al boicottaggio contro la loro stessa società madre. In una lettera aperta, i membri hanno esortato Microsoft a porre fine a ogni sostegno a Israele nel conflitto di Gaza, allineandosi con il movimento di Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni (BDS) e la campagna "No Azure for Apartheid".

La lettera chiede a Microsoft di tagliare tutti i legami con l'esercito israeliano, di rivelare pubblicamente tali connessioni, di condurre un audit indipendente delle sue tecnologie e dei suoi contratti e di sostenere un cessate il fuoco permanente a Gaza, proteggendo al contempo la libertà di parola pro-palestinese.

Sollevando ulteriori preoccupazioni sui valori aziendali e sulla sicurezza del lavoro, la STJV accusa Microsoft di non aver rispettato i suoi impegni in materia di diritti umani, avverte che la complicità percepita potrebbe danneggiare la reputazione e le vendite dei giochi Xbox e afferma che ciò potrebbe in ultima analisi minacciare i posti di lavoro dei dipendenti.

"Il 10 aprile 2025, BDS ha annunciato una nuova campagna di boicottaggio, rivolta ai prodotti di gioco Xbox, sia hardware che software. Hanno scelto di farlo per far luce su come l'esercito israeliano abbia utilizzato i servizi Microsoft per aiutare il suo assalto genocida contro i palestinesi, come è stato rivelato dall'Associated Press".

Secondo GI.biz, la revisione interna di Microsoft condotta lo scorso maggio ha concluso che non c'era "alcuna prova fino ad oggi" che Azure e l'intelligenza artificiale "siano stati utilizzati per prendere di mira o danneggiare le persone" nel conflitto in corso a Gaza.

Arkane Studios sta attualmente sviluppando il nuovo gioco Marvel's Blade, che non dovrebbe essere previsto a breve.