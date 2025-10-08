I membri di Critical Role spiegano le principali differenze tra la campagna e la serie animata The Mighty Nein

HQ

Il 19 novembre, i fan di Critical Role e dell'animazione per adulti hanno una data segnata con il fuoco del drago sui loro calendari con la premiere della serie The Mighty Nein su Prime Video. Per chi non sapesse di cosa si tratta, The Mighty Nein è il nome del gruppo di avventurieri che i membri di Critical Role hanno controllato nella seconda campagna di Dungeons and Dragons che hanno giocato in diretta streaming, e per molti la migliore campagna prodotta da loro, fino ad oggi.

The Mighty Nein è la seconda serie animata di Critical Role dopo The Legend of Vox Machina, che debutterà con la sua quarta stagione anche su Prime Video all'inizio del 2026. Ma per fugare i dubbi tra chi conosce solo il lato animato di Critical Role, i membri fondatori Travis Willingham e Sam Riegel, che sono anche rispettivamente regista e produttore esecutivo della serie TV, hanno rilasciato un video per spiegare le differenze tra le due serie, e anche per differenziare la narrazione dal gioco di ruolo originale.

La prima stagione di The Mighty Nein avrà episodi più lunghi e la sua storia sarà strutturata in modo diverso, anticipando anche l'inizio della campagna originale per mostrare l'origine di ciascuno dei personaggi principali. Sembra anche che ci saranno più episodi in questo primo lotto di quelli di The Legend of Vox Machina, e sarà anche una serie più grande nei valori di produzione. Anche Travis Wilingham, che interpreta Fjord, e Sam Riegel (Nott) hanno confermato nuove aggiunte al cast vocale della serie, oltre agli altri membri di Critical Role Mark Strong (Trent Ikithon), Anika Noni Rose, Rahul Kohli, Jonathan Frakes, Alan Cumming, Ming-Na Wen, Robbie Daymond, Auli'i Cravalho e Tim McGraw.

Guarda il nuovo video per The Mighty Nein qui sotto.