I membri PlayStation Plus riceveranno Need for Speed ed Epic Mickey gratuitamente a gennaio

La maggior parte delle persone di PlayStation si sta godendo un meritato tempo libero con le loro famiglie in questi giorni, ma hanno programmato un'ultima notizia prima di lasciare l'ufficio.

Perché di solito ci viene detto quali saranno i giochi PlayStation Plus Essential del mese successivo l'ultimo mercoledì del precedente, e questo non fa eccezione. Il PlayStation Blog ha rivelato che Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed e Core Keeper sono i giochi "gratuiti" PS Plus Essential quando entreremo nel 2026.

Sostituiranno Lego Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality: Echo of Ada e Neon White martedì, quindi avrai ancora tempo per prendere la selezione impressionante di questo mese.