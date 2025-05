I mercati globali salgono dopo l'accordo di tregua commerciale temporanea tra Stati Uniti e Cina Le riduzioni dei dazi suscitano l'ottimismo degli investitori, ma le tensioni commerciali a lungo termine rimangono irrisolte.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . I mercati globali hanno registrato un rally lunedì dopo che gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato di sospendere i dazi per 90 giorni, offrendo un sollievo temporaneo in una prolungata disputa commerciale che ha interrotto quasi 600 miliardi di dollari di commercio. Gli investitori hanno accolto con favore la mossa, poiché le tariffe sono state drasticamente ridotte da entrambe le parti e le restrizioni all'esportazione sono state allentate. Tuttavia, i disaccordi fondamentali, che vanno dai sussidi industriali alle richieste degli Stati Uniti sul fentanyl, rimangono irrisolti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump appare sullo schermo di un computer, accanto a un ritratto di Xi Jinping, il leader e politico cinese, visualizzato su uno schermo, Washington, Stati Uniti, 9 aprile 2025 // Shutterstock