I mercati globali vacillano mentre i dazi di Trump prendono piede I massicci dazi sulle importazioni cinesi e i prelievi sugli alleati aggravano l'incertezza in tutte le economie.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . L'ultima ondata di dazi statunitensi entrata in vigore mercoledì, in particolare uno sbalorditivo dazio del 104% sulle merci cinesi, ha scosso i mercati finanziari, scatenando vendite diffuse e intensificando i timori di una recessione incombente. Mentre Washington porta avanti la sua aggressiva agenda commerciale, alleati e rivali si preparano all'impatto, mentre gli investitori si affrettano a riposizionarsi tra azioni in calo, obbligazioni instabili e un crescente senso di disagio economico. Sebbene alcuni mercati asiatici abbiano mostrato segni di resilienza grazie al sostegno statale, i futures europei e americani indicano ulteriori perdite. La retorica di Trump rimane ferma, suggerendo che potrebbero seguire altre tariffe, anche sui prodotti farmaceutici. Donald Trump // Shutterstock