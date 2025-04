I mercati rimbalzano dopo la pausa dei dazi negli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . I mercati globali sono aumentati oggi in seguito all'improvvisa decisione del presidente Donald Trump di interrompere i nuovi dazi sulla maggior parte dei paesi, un'improvvisa inversione di tendenza che ha brevemente stabilizzato i nervi degli investitori.

Mentre la pausa ha calmato le tensioni con diversi alleati, gli Stati Uniti hanno raddoppiato la disputa commerciale con la Cina, aumentando significativamente le tariffe sulle merci cinesi. Pechino si è impegnata a vendicarsi e gli esportatori si stanno ora affrettando ad adattarsi.

La mossa sembra guidata in parte dalle turbolenze finanziarie innescate dai precedenti aumenti dei dazi, con i funzionari statunitensi che la inquadrano come una tattica per stimolare negoziati più ampi. Per ora, resta da vedere quanto durerà il cessate il fuoco e se porterà a una divisione globale più profonda.