I mercati salgono dopo la spinta elettorale di Milei La vittoria locale rafforza la fiducia degli investitori in vista delle elezioni di metà mandato in Argentina.

HQ Le ultime notizie sull'Argentina . Ora sappiamo che i mercati finanziari argentini hanno reagito positivamente lunedì dopo che il partito del presidente Javier Milei si è assicurato una vittoria simbolica alle elezioni legislative di Buenos Aires con oltre il 30% dei voti.

Sebbene i guadagni pratici di seggi siano stati limitati, i risultati hanno sfidato le aspettative e hanno segnalato un forte sostegno alle riforme economiche di Milei. Gli analisti ritengono che il risultato potrebbe dargli una leva nelle prossime trattative di medio termine. El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, durante la presentación de su libro 'El camino del libertario', en La Razon, el 17 de mayo de 2024 en Madrid, España // Shutterstock