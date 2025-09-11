I migliori EA Sports FC 26 giocatori della Saudi Pro League nominati e prevedibilmente Cristiano Ronaldo sono in cima alla lista Le più grandi stelle della regione hanno fatto il taglio, anche se in genere molto al di sotto delle valutazioni della Premier League e della Liga.

HQ Naturalmente, come ci si aspetterebbe, i campionati di calcio più competitivi in tutto il mondo portano a giocatori con un punteggio migliore in EA Sports FC 26, qualcosa che abbiamo visto anche nei numeri della Premier League e della Liga. Per il Saudi Pro League, ci sono alcuni grandi nomi, ma non aspettarti di vedere stelle con rating anni '80/'90 che puoi inserire nel tuo Ultimate Team. I migliori 26 giocatori nel Saudi Pro League sono:

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - 85 - Al Nassr



Karim Benzema - 85 - Al Ittihad



N'Golo Kanté - 85 - Al Ittihad



Iñigo Martínez Berridi - 85 - Al Nassr



Sergej Milinković-Savić - 84 - Al Hilal



Moussa Diaby - 84 - Al Ittihad



Theo Hernández - 84 - Al Hilal



Rúben Diogo da Silva Neves - 84 - Al Hilal



João Pedro Cavaco Cancelo - 84 - Al Hilal



Riyad Mahrez - 84 - Al Ahli



Kingsley Coman - 83 - Al Nassr



Mateo Retegui - 83 - Al Qadsiah



Sadio Mané - 83 - Al Nassr



Roger Ibañez da Silva - 82 - Al Ahli



Salem Al Dawsari - 82 - Al Hilal



Malcom Filipe Silva de Oliveira - 82 - Al Hilal



Koen Casteels - 82 - Al Qadsiah



Yassine Bounou - 82 - Al Hilal



Fábio Henrique Tavares - 82 - Al Ittihad



José Ignacio Fernández Iglesias - 82 - Al Qadsiah



Kalidou Koulibaly - 82 - Al Hilal



Aymeric Laporte - 82 - Al Nassr



Otávio Edmilson da Silva Monteiro - 82 - Al Qadsiah



Ivan Toney - 81 - Al Ahli



Danilo Luís Hélio Pereira - 81 - Al Ittihad



Mohamed Simakan - 81 - Al Nassr

Maciej Rogowski Photo / Shutterstock