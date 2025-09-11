news
EA Sports FC 26
I migliori EA Sports FC 26 giocatori della Saudi Pro League nominati e prevedibilmente Cristiano Ronaldo sono in cima alla lista
Le più grandi stelle della regione hanno fatto il taglio, anche se in genere molto al di sotto delle valutazioni della Premier League e della Liga.
HQ
Naturalmente, come ci si aspetterebbe, i campionati di calcio più competitivi in tutto il mondo portano a giocatori con un punteggio migliore in EA Sports FC 26, qualcosa che abbiamo visto anche nei numeri della Premier League e della Liga.
Per il Saudi Pro League, ci sono alcuni grandi nomi, ma non aspettarti di vedere stelle con rating anni '80/'90 che puoi inserire nel tuo Ultimate Team.
I migliori 26 giocatori nel Saudi Pro League sono:
- Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - 85 - Al Nassr
- Karim Benzema - 85 - Al Ittihad
- N'Golo Kanté - 85 - Al Ittihad
- Iñigo Martínez Berridi - 85 - Al Nassr
- Sergej Milinković-Savić - 84 - Al Hilal
- Moussa Diaby - 84 - Al Ittihad
- Theo Hernández - 84 - Al Hilal
- Rúben Diogo da Silva Neves - 84 - Al Hilal
- João Pedro Cavaco Cancelo - 84 - Al Hilal
- Riyad Mahrez - 84 - Al Ahli
- Kingsley Coman - 83 - Al Nassr
- Mateo Retegui - 83 - Al Qadsiah
- Sadio Mané - 83 - Al Nassr
- Roger Ibañez da Silva - 82 - Al Ahli
- Salem Al Dawsari - 82 - Al Hilal
- Malcom Filipe Silva de Oliveira - 82 - Al Hilal
- Koen Casteels - 82 - Al Qadsiah
- Yassine Bounou - 82 - Al Hilal
- Fábio Henrique Tavares - 82 - Al Ittihad
- José Ignacio Fernández Iglesias - 82 - Al Qadsiah
- Kalidou Koulibaly - 82 - Al Hilal
- Aymeric Laporte - 82 - Al Nassr
- Otávio Edmilson da Silva Monteiro - 82 - Al Qadsiah
- Ivan Toney - 81 - Al Ahli
- Danilo Luís Hélio Pereira - 81 - Al Ittihad
- Mohamed Simakan - 81 - Al Nassr