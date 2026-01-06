I migliori film del 2025

HQ

5. Armi

Zach Cregger si rivelò un successo con Barbarian, quindi aveva le probabilità contro di sé quando affrontò un altro film horror. Le aspettative erano ovviamente altissime, e c'era sempre il rischio che fosse solo un altro film di una lunga serie di film che si impegnavano troppo. Ma Weapons ha mantenuto la promessa, e ha colpito duramente. Richiede la tua attenzione, pazienza e, sì, la tua presenza totale, se vuoi davvero apprezzarla.

La premessa sembra semplice: una piccola comunità, una scomparsa inspiegabile e un disagio crescente che ribolle appena sotto la superficie. Cregger ancora una volta ottiene molto con poche risorse e si rifiuta di fornire risposte chiare. Weapons non ha problemi a lasciarti a tentoni nel buio. Spesso è scomodo, a volte confuso, ma anche completamente impossibile distogliere lo sguardo. È lontano dall'essere un film horror tradizionale e si basa interamente sull'atmosfera piuttosto che sugli spettacoli improvvisi. Invece, nel menu ci sono senso di colpa, paranoia e paura, insieme a quella sensazione che si insinua lentamente che qualcosa non vada di fondo. Weapons è un film divisivo, ma sicuramente sarà uno di cui si parlerà collettivamente per molto tempo, almeno fino al prossimo progetto di Cregger.

4. Peccatori

Questo è Ryan Coogler al suo meglio. Completamente intransigente e scomodamente credibile, in superficie sembra un film di vampiri ma, a dire il vero, usa il genere più come strumento per trasmettere qualcosa di più grande.

Coogler ha creato un mondo degli anni '30 visivamente potente, dove i cliché classici sono usati più come una metafora scomoda dell'oppressione strutturale che come minaccia tradizionale. La regia sobria di Coogler e la sua recitazione costantemente solida, specialmente Michael B. Jordan nel suo doppio ruolo dei gemelli Smoke-Stack, fanno sembrare ogni scena una polveriera pronta a esplodere. Il legame tra il mito del vampiro e le radici storiche della musica blues come musica del diavolo è una mossa eccezionalmente brillante. Il climax finale del film è tanto sanguinoso quanto inevitabile. Sinners sa cosa vuole dire e lo fa senza vergogna o esitazione. È sporco, stressante e profondamente umano, con la giusta dose di oscurità.

3. Norimberga

I drammi storici sono sempre un equilibrio tra istruzione e pura predicazione, ancor di più quando si tratta di qualcosa di sensibile come uno dei peggiori criminali della Germania nazista. Con Nuremberg, James Vanderbilt non solo riesce a bilanciare perfettamente questo aspetto, ma anche a costruire qualcosa di unicamente raro.

Qui, l'attenzione è meno sulle grandi citazioni note e più sui processi; come la giustizia viene costruita, messa in discussione e talvolta persino compromessa. È una storia agghiacciante, metodica e profondamente coinvolgente di lotte psicologiche per il potere, attriti ideologici e disagio morale. Cosa significa responsabilità in una macchina sistematicamente malvagia? L'obbedienza è una trappola, e la giustizia è anche possibile all'ombra di un tale orrore? Queste sono solo alcune delle tante domande che Nuremberg osa porsi mentre Russell Crowe, in uno dei ruoli più potenti della sua carriera, assume il ruolo di Hermann Göring. È contenuto e intenso, con un senso di colpa storico che grava su tutto come una pesante coperta bagnata. Nuremberg è austero e quasi clinico, il che non fa che rafforzare il suo tema insopportabilmente oscuro, e non è affatto un film da godersi. Invece, coinvolge a un livello profondamente intellettuale ed è la definizione del cinema per adulti. Per chi è interessato alla storia, non c'è molto meglio di questo.

2. Nessun'altra scelta

Park Chan-wook è arrivato tardi alla festa, ma con No Other Choice, l'autore sudcoreano ci regala un'altra opera fenomenale. È un film tanto umano quanto giocosamente scomodo, dove la pressione - economica, sociale ed esistenziale - è al centro della scena. No Other Choice non giudica mai, ma lascia che violenza e tradimento si manifestino, spesso con una macchina da presa che indugia in modo scomodo, dando allo spettatore il tempo di contemplare la follia che si svolge davanti ai nostri occhi.

Il film è gelido nella sua visione dell'umanità, pieno di verità scomode e parallelismi con la nostra società reale. Come previsto, la recitazione è di altissimo livello, dove tutto ruota attorno a una precisione calcolata e una misura. Il viaggio di Yoo Man-su nell'oscurità e la lenta esaurimento della sua umanità è tanto soffocante quanto ipnotico. È un film che ti resta impresso a lungo, rosicchiando e rifiutandosi di lasciar andare. Implacabile e di prim'ordine.

1. Una battaglia dopo l'altra

One Battle After Another di Paul Thomas Anderson è ovvio il film numero uno dell'anno, un film che appare allo stesso tempo monumentale e intimo. Si muove tra generazioni, conflitti e ideologie, un'epopea vertiginosa piena di piccole storie proiettate attraverso la lente unica di Anderson. Una storia su genitori e figli, sull'eredità, la responsabilità e cosa significhi davvero portare avanti una lotta quando il mondo sembra andare indietro.

Il film prende in prestito liberamente dal Vineland di Thomas Pynchon, ma è tutt'altro che un adattamento diretto. Piuttosto, Anderson usa il materiale come trampolino di lancio per qualcosa di più grande e senza tempo. Un manifesto quasi rivoluzionario che paradossalmente finisce in qualcosa di gentile come l'amore. Il cast è incredibilmente forte. Leonardo DiCaprio e Sean Penn sono pilastri stabili, ma è Teyana Taylor a rubare completamente il film, come leader carismatica con tanta rabbia quanto tenerezza. One Battle After Another destila dieci anni di ansia, rabbia e assurdità in una semplice ma potente intuizione, perché per quanto la situazione possa sembrare senza speranza, l'amore e il futuro valgono sempre la pena di essere combattuti.