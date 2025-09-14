I migliori giochi ninja del mondo: Parte 2

HQ

Per me, che sono cresciuto negli anni '80, i ninja erano la cosa più bella di sempre. Costruivamo le nostre stelle da lancio (come si chiamavano allora), facevamo bastoni da karate (che all'epoca si chiamavano nunchaku) durante le lezioni di falegnameria, cucivamo cappelli ninja e guardavamo tutti i film a tema ninja su cui potevamo mettere le mani. Abbiamo avuto anche i giganti GI Joe e Snake Eyes Storm Shadow, e verso la fine del decennio sono apparse le Tartarughe Ninja.

Ancora oggi, i ninja continuano a mettermi di buon umore. Ogni volta che un gioco ninja appare in redazione, puoi star certo che mi ci getterò a capofitto in modo selvaggio e frenetico, e sono felice di acquistare edizioni da collezione e giochi ninja moderni per Mega Drive e altre piattaforme tramite Kickstarter. Dopo aver giocato all'eccellente Shinobi: Art of Vengeance e al non così eccellente Ninja Gaiden: Ragebound, ho deciso di incoronare il miglior gioco ninja del mondo.

Ho pensato di fare una top 10, ma mi sono subito resa conto che sarebbe stato completamente impossibile perché ce ne sono troppe buone. Pertanto, doveva essere una top 20 in due parti, il che è stata anche una sfida difficile in cui si è dovuto tagliare molto.

Cosa costituisca un gioco ninja è aperto al dibattito. Se è sufficiente avere un ninja al suo interno, allora giochi come Double Dragon III: The Sacred Stones e Street Fighter 6 si qualificherebbero, quindi richiedo che almeno un protagonista sia un ninja a tutti gli effetti che è anche descritto come un ninja.

L'altro giorno mi sono classificato al 20-11° posto, e ora è il momento dei dieci migliori giochi ninja del mondo di tutti i tempi.

10. Naruto: L'ascesa di un ninja (Xbox 360 - 2007)

In realtà non so come sia successo che Ubisoft abbia improvvisamente rilasciato due giochi di Naruto in esclusiva per Xbox 360, mentre Bandai Namco ha realizzato giochi di Naruto per altri formati. Ma... lo hanno fatto meglio di chiunque altro e, invece di combattimenti a metà, ci è stato offerto un vero simulatore di Naruto dentro e intorno al villaggio ninja di Konoha. Quando l'ho giocato per la prima volta, non mi ero reso conto di quanto fosse brillante, ma da allora l'ho rigiocato un sacco di volte e posso confermare che è uno dei migliori giochi manga/anime e ninja al mondo.

9. Guerrieri ombra (NES - 1988)

Non fatevi ingannare, dietro il modesto nome Shadow Warriors si nasconde in realtà il primo Ninja Gaiden. Proprio come nel caso di Blue Shadow dall'articolo precedente, la parola ninja è stata rimossa dal titolo per salvare la gioventù europea dalla rovina. Suppongo che ora siamo salvi, dato che la serie Ninja Gaiden è stata da tempo rinominata Ninja Gaiden di nuovo, e tutto è iniziato con questo gioco. Aveva sia una presentazione innovativa con fantastici filmati che offriva un'azione dura come la roccia e fulminea di un tipo che raramente abbiamo visto su NES. Un vero capolavoro che regge ancora oggi.

8. Last Ninja 2: Ritorno con una vendetta (Commodore 64 - 1987)

Avevo solo dieci anni quando The Last Ninja 2 è stato rilasciato e ai miei genitori non piaceva l'idea dei giochi ninja. Così io e i miei fratelli abbiamo dovuto sgattaiolare in giro con i nostri giochi finché un giorno siamo stati scoperti e abbiamo dovuto restituire il gioco al vicino un po' più grande da cui lo avevamo preso in prestito. Ma vergogna a chi si arrende. Ho giocato a questo gioco fino alla morte, e ancora oggi rimane un gioco ninja unico che si concentra più sull'avventura e sui puzzle che sull'azione. In combinazione con quella che allora era una grafica eccezionale e una musica ancora più eccezionale, questo è un classico senza tempo.

7. Teenage Mutant Ninja Turtles: La vendetta di Shredder (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch - 2002)

Ho incluso Turtles in Time nella mia ultima lista, ma in realtà c'è un gioco ancora migliore con le tartarughe ninja, vale a dire Shredder's Revenge. Qui, fino a sei persone (quattro su PlayStation, ma è abbastanza) possono giocare in cooperativa locale su livelli davvero ben progettati e con un gameplay degno delle sale giochi dei primi anni '90. Questo è di gran lunga il miglior gioco Turtles di sempre, e così divertente che merita il settimo posto in questa lista.

6. Strider (Mega Drive - 1990)

Ai tempi giocavo principalmente a Super Nintendo e ricordo quanto fossi incredibilmente geloso quando vedevo il fantastico Strider per Mega Drive. Non solo presentava battaglie fulminee con spade al plasma, ma l'eroe di Capcom poteva anche arrampicarsi sui muri, appendersi ai soffitti e lanciarsi acrobaticamente attraverso i livelli. Il gioco si distingueva per i suoi ambienti futuristici di fantascienza, i boss spettacolari e un ritmo che sembrava molto più dinamico rispetto alla maggior parte dei giochi d'azione contemporanei. Strider semplicemente stabilisce lo standard per la sensazione e l'aspetto di un moderno gioco ninja.

5. Il messaggero (Switch - 2018)

Naturalmente, il ninja della cultura popolare spesso ha poco a che fare con la sua controparte nella vita reale, e il suo periodo di massimo splendore è stato negli anni '80. Forse è per questo che il concetto di giochi ninja e retrò vanno così bene insieme, e The Messenger è uno dei migliori giochi ninja moderni perché riesce a combinare la classica azione retrò con nuove idee intelligenti. L'avventura inizia come un tradizionale gioco platform a 8 bit con controlli precisi, nemici impegnativi e combattimenti frenetici, ma si sviluppa gradualmente in un'avventura più aperta con elementi di esplorazione e Metroidvania. La sua grafica pixel, i dialoghi ben scritti e la colonna sonora dinamica rafforzano la sensazione di un tributo ai classici, mentre l'innovativo viaggio nel tempo tra gli stili a 8 e 16 bit gli conferisce una propria identità. The Messenger mostra come onorare l'eredità dei giochi ninja rinnovando il genere in modo sorprendente e memorabile.

4. Marchio del Ninja (Xbox 360 - 2012)

Non mi piace affatto lo stealth (sono una schifezza, l'ho detto). Ma... Non posso perdermi Mark of the Ninja, il gioco che per la prima volta è riuscito seriamente a tradurre le basi del concetto ninja - sgattaiolare, osservare e colpire nell'ombra - in un'avventura 2D. Offriva uno stile cartoon molto distintivo e un sistema stealth ben congegnato che premia davvero la pazienza, la pianificazione e la creatività. Nemmeno io ho potuto resistere al rullo compressore di qualità e innovazione che è questo gioco, e per coloro che desiderano un'atmosfera ninja leggermente più autentica e una grande flessibilità, probabilmente non c'è niente di meglio di Mark of the Ninja.

3. Sekiro: Le ombre muoiono due volte (PC, PlayStation 4, Xbox One - 2019)

Non sono proprio un fan di FromSoftware, anche se ovviamente ho il massimo rispetto per i loro titoli. Ma... Sekiro: Shadows Die Twice presenta ninja, quindi ho dovuto giocarci. E questa è stata una fortuna, perché il suo gameplay versatile, la grafica di prima classe e gli splendidi ambienti del Giappone del periodo Sengoku lo rendono uno dei migliori giochi ninja di sempre. Combina intensi duelli con la spada con furtività, tattica e sopravvivenza, oltre al livello di difficoltà quasi brevettato di FromSoftware. Quando confezionato in una storia di vendetta ben scritta ed evitando in gran parte i cliché del mondo ninja (contro i quali non ho certo contro), il risultato è stato un sontuoso gioco ninja di un tipo che non vedevamo dai tempi di Ninja Gaiden II. Un capolavoro, insomma.

2. Shinobi III: Il ritorno del maestro ninja (Mega Drive - 1993)

Ora ci stiamo avvicinando alla cima, e ho preso in considerazione l'idea di mettere questo in cima alla lista. È uno dei migliori giochi rilasciati durante l'era dei 16 bit e un'avventura che è divertente oggi come lo era quando è stato rilasciato. Combina una grafica eccezionale con una grande varietà di gameplay, boss duri come la roccia, tutto il jumbo ninja che potresti desiderare, controlli di gioco perfetti e il giusto livello di difficoltà. Questa è la più bella avventura di tutti i tempi di Joe Musashi, e se non fosse stato per il ritorno di un certo Ryu Hayabusa nella prima metà degli anni 2000, questo gioco avrebbe vinto.

1. Ninja Gaiden Nero (Xbox - 2005)

In realtà, sembra un po' come barare scegliere una versione aggiornata come questa. Ninja Gaiden Black è Ninja Gaiden, ma come sarebbe apparso se ci fossero stati aggiornamenti e DLC reali all'epoca. È stato venduto come gioco separato, anche se era un miglioramento relativamente minore rispetto al Ninja Gaiden del 2004 (lo stesso vale per Ninja Gaiden Sigma, che era peggiore in diversi modi). Ma non mi interessa. Ninja Gaiden era brillante e si sarebbe classificato molto in alto in questa lista, ma aveva una telecamera ribelle e la risoluzione di questo, insieme ad alcuni altri problemi minori, lo ha reso l'esperienza ninja definitiva. Stiamo parlando di animazioni, grafica e azione combinate con il mondo della produzione e l'eccessiva violenza in un modo che ha reso Tomonobu Itagaki il più famoso sviluppatore di giochi giapponese della sua epoca. Le avventure di Ryu Hayabussa avevano davvero tutto, e diversi momenti si distinguono come alcuni dei migliori che abbia mai giocato. Il fatto che possa essere goduto in 4K grazie alla retrocompatibilità del Xbox Series X significa che ancora oggi è un'esperienza a cui tutti dovrebbero dare una possibilità. È e rimane il mio ultimo sogno ninja.

... Detto questo, quali sono i tuoi giochi ninja preferiti in assoluto?